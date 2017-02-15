Приглашаем детей в Школу финансовой грамотности Money Start
В течение двух месяцев вашего ребенка ждут:
+ онлайн турнир MS Bank;
+ 6 обучающих занятий;
+ 2 игры "Монополия","Денежный поток";
+ ознакомительная экскурсия в Банк;
+ тестирование;
+ защита проекта;
+ набор ученика – авторская рабочая тетрадь Money Start, ручка, браслет.
В рамках курса ученики разберут следующие понятия:
– планирование личного бюджета, постановка целей;
– способы достижения финансовых целей (накопления, депозиты, вклады);
– банковские продукты, ценные бумаги, инвестиции;
– налоги;
– особенности функционирования банков, пенсионных фондов, налоговых и страховых компаний;
– взаимодействие с этими финансовыми институтами;
– виды и преимущества инвестиций (вклады, недвижимость, ценные бумаги);
– страхование;
– основы предпринимательства.
Познакомиться с учебными программами можно по ссылке
http://www.moneystart.pro/program/
Старт курса 12 марта!
Продолжительность курса - 2 месяца.
Занятия проходят 1 раз в неделю в воскресенье.
Продолжительность одного занятия - 2 часа.
Количество учащихся в группе - 10 -12 человек.
Адрес: Вайнера 9а/1, оф.1201 Школа финансовой грамотности Money Start
Регистрируйтесь http://www.moneystart.pro/schedule/
Звоните +7 92 92 170 170
www.moneystart.pro
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