Приглашаем детей в Школу финансовой грамотности Money Start

В течение двух месяцев вашего ребенка ждут:

+ онлайн турнир MS Bank;

+ 6 обучающих занятий;

+ 2 игры "Монополия","Денежный поток";

+ ознакомительная экскурсия в Банк;

+ тестирование;

+ защита проекта;

+ набор ученика – авторская рабочая тетрадь Money Start, ручка, браслет.

В рамках курса ученики разберут следующие понятия:

– планирование личного бюджета, постановка целей;

– способы достижения финансовых целей (накопления, депозиты, вклады);

– банковские продукты, ценные бумаги, инвестиции;

– налоги;

– особенности функционирования банков, пенсионных фондов, налоговых и страховых компаний;

– взаимодействие с этими финансовыми институтами;

– виды и преимущества инвестиций (вклады, недвижимость, ценные бумаги);

– страхование;

– основы предпринимательства.

Познакомиться с учебными программами можно по ссылке

http://www.moneystart.pro/program/

Старт курса 12 марта!

Продолжительность курса - 2 месяца.

Занятия проходят 1 раз в неделю в воскресенье.

Продолжительность одного занятия - 2 часа.

Количество учащихся в группе - 10 -12 человек.

Адрес: Вайнера 9а/1, оф.1201 Школа финансовой грамотности Money Start

Регистрируйтесь http://www.moneystart.pro/schedule/

Звоните +7 92 92 170 170

www.moneystart.pro