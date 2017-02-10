Пластилиновое настроение 2017 в ГЦСИ - Культовая вечеринка независимых музыкантов, креативщиков и художников!
Друзья! Приглашаем Вас на Пластилиновое настроение 2017 в ГЦСИ - Культовая вечеринка независимых музыкантов, креативщиков и художников! С 21:00 17 февраля и до самого утра в уральском центре ГЦСИ будет очень жарко!
Ты только посмотри, кто придет раскрасить этот вечер:
Главная сцена:
- Айфо !
- Karovas Milkshake !
- Synoptix !
- 2 Раза Шакур !
- El Mashe!
- Foresterz Band !
- Cantadora !
- Прямо в Губы !
Танцпол:
- Beat/овка sound system!
- Dj Вася Мтв (Сансара)!
- Dj Вадим Чикуров (Funky Bizness Gang)!
- Dj Reppah (Музыка для Чарли)!
Сюрпризы, конкурсы и подарки!
Ну и не забываем главную фишку этого фестиваля - много много пластилина, из которого вы сможете лепить на протяжении всего вечера и получать призы от наших греческих партнеров - Metaxa!
Миру мир!
Приходи и приводи своих друзей
17 февраля, в пятницу
ГЦСИ, Добролюбова ул. 19-а
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