Друзья! Приглашаем Вас на Пластилиновое настроение 2017 в ГЦСИ - Культовая вечеринка независимых музыкантов, креативщиков и художников! С 21:00 17 февраля и до самого утра в уральском центре ГЦСИ будет очень жарко!

Ты только посмотри, кто придет раскрасить этот вечер:

Главная сцена:

- Айфо !

- Karovas Milkshake !

- Synoptix !

- 2 Раза Шакур !

- El Mashe!

- Foresterz Band !

- Cantadora !

- Прямо в Губы !

Танцпол:

- Beat/овка sound system!

- Dj Вася Мтв (Сансара)!

- Dj Вадим Чикуров (Funky Bizness Gang)!

- Dj Reppah (Музыка для Чарли)!

Сюрпризы, конкурсы и подарки!

Ну и не забываем главную фишку этого фестиваля - много много пластилина, из которого вы сможете лепить на протяжении всего вечера и получать призы от наших греческих партнеров - Metaxa!

Миру мир!

Приходи и приводи своих друзей

17 февраля, в пятницу

ГЦСИ, Добролюбова ул. 19-а