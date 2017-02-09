Приглашаем всех горожан и гостей в парк «Малина» 25 февраля на Масленицу.

Праздник проводов зимы будет шумным и веселым! Собравшихся ожидают игры, хороводы, прыжки через костер, забеги, мастер классы.



Молодые люди смогут показать свою удаль: померяться силами, пройти веревочный городок, сразится в тире на меткость. Основное действо будет происходить у главной сцене парка. Гостей будут развлекать фольклорные коллективы города. Особенное внимание будет приковано к месту, где установят большой масленичный столб с лентами и подарками. Это место станет сбором всех гостей, чтобы водить хороводы, петь, соревноваться и выигрывать подарки. Самые отважные, ловкие и смелые удальцы в завершении праздника посоревнуются в лазании по столбу. Победителя конкурса ждет суперприз. На территории парка также развернутся торговые ряды, где можно будет купить выпечку, различные сувениры себе и близким.

А какая же масленица и без блинов? На свежем воздухе да с горячим чаем — это настоящее лакомство. За добавкой можно будет зайти в харчевню «Хуторок» и отведать блинов с различными начинками. Там же по традиции будет организован мастер-класс. И стар и млад смогут сделать самодельные куклы, расписать пряники. А заодно и посмотреть увлекательное театральное представление Петрушки. На этом веселье не закончится. Все желающие смогут покататься верхом на лошади и на упряжке с Хаски. В самый разгар праздника приятный сюрприз ждет участников уникальной акции с призовым фондом в 50 тысяч рублей. Для этого вплоть до 23 февраля необходимо совершить покупку любых товаров на сумму 5 тысяч рублей в магазинах «Арамильского привоза» и Сельского привоза «Славянка».



А в завершении Масленицы — традиционное сжигание чучела. Какие же проводы зимы без этого ритуала, который любят и взрослые и дети. Берите с собой детей, зовите родных и близких, друзей и знакомых. Отличное настроение в этот день гарантировано всем. Проводим зиму все

вместе!

Ждем вас 25 февраля в Арамильском парке «Малина».

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82 Б. Тел.: (343) 271-49-00.

www.aramilpark.ru

www.arprivoz.ru