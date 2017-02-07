Ural Beauty Fest Фестиваль красоты в Екатеринбурге
13-14 февраля 2017 года в Екатеринбурге, на площадке Центра международной торговли, состоится фестиваль красоты Ural Beauty Fest, который объединит профессионалов и ценителей бьюти-индустрии Урала и Западной Сибири. В программе проекта — мастер-классы для любителей и профессионалов, отраслевая выставка и шоу-программа. Специальный гость проекта — Владислав Лисовец.
Центральное событие фестиваля — выставка бьюти-индустрии, на которой будут представлены новые продукты и услуги, всего более 200 стендов.
Важной составляющей Ural Beauty Fest 2017 станут образовательные секции в 15 beauty-отраслях: парикмахерское искусство, make-up, ногтевой сервис, косметология, управленческая сфера и многое другое. Двухдневная интенсивная обучающая программа направлена на повышение квалификации сотрудников бьюти-индустрии. Проводить мастер-классы будут эксперты из городов Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, а также приглашенные зарубежные специалисты — всего более 80 спикеров.
Среди них — эксперт моды Влад Лисовец, стилисты Важа Мхитарян, Анатолий Ортнер, Алексей Осипчук, визажисты Светлана Гребенькова и Наталья Власова, эксперт по волосам Спартак Каюмов и другие. Информацию о спикерах можно найти на сайте www.ubf2017.ru
В рамках Ural Beauty Fest состоятся профессиональные конкурсы в сфере красоты: Кубок УрФО международной конфедерации парикмахером СМС, Чемпионат по ногтевому сервису «Золотые руки России» и Конкурс молодых дизайнеров Be in Fashion.
Модное направление будет представлено Fashion-интенсивом, его возглавляет екатеринбурженка Юна Ильина, создатель марки UNO-fashion, школы UNO-fashion SCHOOL и концепт-магазина CORNER, а также главный редактор журнала White Sposa Urals. В рамках интенсива пройдут двухдневная образовательная программа, конкурс молодых дизайнеров, показ коллекции европейского дизайнера. Мастер-классы для будущих и настоящих звезд уральской моды проведут Юна Ильина, Марина Архипова (журнал In Fashion, Екатеринбург), Елена Пискулина (дизайнер), Дарья Ядерная (куратор направлений «Бизнес в индустрии моды» и «Креативное предпринимательство» в Британской высшей школе дизайна), дизайнеры Заза Амаров и Леонид Алексеев («Дизайнер года» по версии GQ), Саша Жаркова (основатель первого блогер-агентства в России Setters), Мария Колосова (экс-редактор моды русского Harper Bazaar и блогер Kykla Masha).
Финалом интенсива станет вручение премии Ural Fashion Awards.
К Ural Beauty Fest приурочена и Международная научно-практическая конференция «Новые высоты эстетической медицины» для врачей-косметологов и специалистов эстетической медицины. Помимо научных докладов и лекций, в программе — мастер-классы и практикумы для тех, кто работает в этой сфере.
Фестиваль завершится мастер-классом Владислава Лисовца «Создавать и жить в красоте» (14 февраля, ЦК Урал).
В организованном специально для Ural Beauty Fest пространстве IQOS гости фестиваля, совершеннолетние курильщики, будут иметь возможность познакомиться с электрической системой нагревания табака IQOS, инновационной альтернативой обычным сигаретам, и открыть для себя новый способ потребления табака без дыма и пепла.
Фестиваль Ural Beauty Fest предназначен профессионалам индустрии моды и красоты, а также всем, кто интересуется трендами в этой сфере.
Сайт: http://ubf2017.ru/
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