Ural Beauty Fest Фестиваль красоты в Екатеринбурге

13-14 февраля 2017 года в Екатеринбурге, на площадке Центра международной торговли, состоится фестиваль красоты Ural Beauty Fest, который объединит профессионалов и ценителей бьюти-индустрии Урала и Западной Сибири. В программе проекта — мастер-классы для любителей и профессионалов, отраслевая выставка и шоу-программа. Специальный гость проекта — Владислав Лисовец.

Центральное событие фестиваля — выставка бьюти-индустрии, на которой будут представлены новые продукты и услуги, всего более 200 стендов.

Важной составляющей Ural Beauty Fest 2017 станут образовательные секции в 15 beauty-отраслях: парикмахерское искусство, make-up, ногтевой сервис, косметология, управленческая сфера и многое другое. Двухдневная интенсивная обучающая программа направлена на повышение квалификации сотрудников бьюти-индустрии. Проводить мастер-классы будут эксперты из городов Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, а также приглашенные зарубежные специалисты — всего более 80 спикеров.

Среди них — эксперт моды Влад Лисовец, стилисты Важа Мхитарян, Анатолий Ортнер, Алексей Осипчук, визажисты Светлана Гребенькова и Наталья Власова, эксперт по волосам Спартак Каюмов и другие. Информацию о спикерах можно найти на сайте www.ubf2017.ru

В рамках Ural Beauty Fest состоятся профессиональные конкурсы в сфере красоты: Кубок УрФО международной конфедерации парикмахером СМС, Чемпионат по ногтевому сервису «Золотые руки России» и Конкурс молодых дизайнеров Be in Fashion.