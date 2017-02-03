25 февраля на Домофесте в Екатеринбурге презентуют карту проверенных новостроек

25 февраля на Фестивале Жилья Домофест в Ельцин Центре презентуют карту новостроек Екатеринбурга, в которую войдут только проверенные объекты от надежных застройщиков. Карта будет составлена специалистами аналитического центра «Играфикон» при участии экспертов рынка жилья Екатеринбурга. Издателем выступит группа Ekbpromo.

Карта проверенных настроек выйдет как в печатном, так и электронном виде. В ней будут указаны не только наименование и размещение объектов, а также минимальные и максимальные метражи, самые низкие и самые высокие цены.

Фестиваль Жилья Домофест пройдет 25 февраля, в субботу, с 10.00 до 20.00, на площадке Ельцин Центра. В этот день уральцев ожидает масштабный марафон скидок и акций на квартиры и жилые дома более, чем в 50 новостройках и коттеджных поселках.

Свое участие подтвердили все ведущие застройщики города, в том числе ГК «Виктория», ГК «Астра», «Первостроитель», «Атомстройкомплекс», PRINZIP Недвижимость, «Брусника», «Комстрин», Среднеуральская СК, а также район «Академический», жилые комплексы «Московский квартал», «Арбатский», «Миллениум», Clever Park, «Самоцветы», «Стрижи», «Оазис» и др.

Только один день у горожан будет десять часов, чтобы воспользоваться уникальными бонусами, скидками и акциями от застройщиков из первых рук, минуя посредников.

Кроме того, сразу семь федеральных банков заявили о своем участии в Домофесте 25 февраля. Среди них «Сбербанк», «Газпромбанк», «Примсоцбанк», «ЮниКредит Банк», Банк «Российский капитал», САИЖК, «ДельтаКредит». В течение всей субботы специалисты банков будут консультировать горожан по вопросам ипотеки.

Напомним, что в прошлом году в Домофесте совокупный объем скидок на фестивале жилья превысил 5 млн рублей. В целом по предварительным подсчетам за 1 день екатеринбургского фестиваля жилья было продано квартир, домов и стройматериалов на сумму более 100 млн рублей (в том числе по предварительным договорам продаж). В событии на площадке Ельцин Центра приняло участие более 50 компаний-застройщиков и производителей стройматериалов, которые устроили грандиозный марафон бонусов и акций на свои объекты и продукты.

Вход на Фестиваль бесплатный.

Узнать подробности можно тут: domofest.ru

Оргкомитет ДОМОФЕСТ

Тел: (343) 328-77-07, e-mail: info@ekbpromo.ru

домофест.рф, domofest.ru