В России стартует ежегодный конкурс грантов по сопровождению приемных семей от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

Фонд Амвэй «В ответе за будущее» совместно с Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» запускает ежегодный конкурс на лучший проект среди некоммерческих организаций из малых городов России. Открытый конкурс проводится среди НКО, в том числе государственных и муниципальных, с целью профилактики вторичного сиротства и развития деятельности по устройству детей-сирот в семьи. Конкурс этого года направлен на поддержку проектов именно из малых городов России и не затрагивает административные центры, поскольку в малых городах особенно остро стоит проблема нехватки квалифицированных специалистов и ресурсов для помощи приёмным семьям.

Конкурс призван помочь гармонизировать детско-родительские отношения, предотвратить кризисные ситуации с угрозой возврата усыновлённого или находящегося под опекой ребёнка и повысить квалификацию сотрудников служб сопровождения приемных семей. Как и в 2016 году, экспертный совет конкурса делает особый акцент на проектах по сопровождению приемных семей из самых сложных категорий: с приемными детьми с особенностями в развитии (ОВЗ) и с приемными детьми-подростками. Это решение не случайно – по статистике от приемных подростков родители отказываются чаще всего, а дети с ОВЗ реже всего устраиваются в приёмные семьи.

Открытый конкурс грантов проводится уже пятый год. В этом году расходы на реализацию программы составят 14,5 млн рублей. К участию приглашаются проекты, направленные на развитие сопровождения приемных семей и профилактику вторичного сиротства, от некоммерческих организаций по всей России. Каждому победителю будет оказана целевая денежная поддержка для реализации поданного на конкурс проекта.

«Конкурс грантов нацелен на то, чтобы снизить количество возвратов детей из приемных семей в детские учреждения, - поясняет Анна Сошинская, директор благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее». - Основные критерии успеха конкурса – это повышение уровня родительских компетенций у опекунов и усыновителей, а также профессиональное развитие, обучение и отработка методик работы по сопровождению семей для повышения устойчивости некоммерческих организаций, работающих в области семейного устройства и сопровождения в разных регионах России».

За предыдущие годы существования программы «С любовью к детям» было выдано 102 гранта и награждено 66 некоммерческих организаций. Общие расходы на реализацию программы составили 111,9 млн рублей. Была оказана поддержка государственным и муниципальным учреждениям по сопровождению приемных семей из различных регионов России: Брянской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей, Башкортостана, республик Бурятии, Карелии, Татарстана и Москвы.

Подробнее о конкурсе грантов можно узнать на сайте фонда «В ответе за будущее»: в-ответе-за-будущее.рф