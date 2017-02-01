В Екатеринбурге запустили вечеринки, где участники пишут картины без всяких навыков рисования.

От идеи до реализации

Проект Painty запустил полтора года назад Дмитрий Анисимов. Начиналось всё с одной вечеринки в неделю в Петербурге. Сейчас количество вечеринок увеличилось в 20 раз и проходят они параллельно в ресторанах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. К плановым мероприятиям добавились корпоративные направления и вечеринки в ТРЦ. За все время на Painty побывало 14 000 человек.

На вечеринках используется безопасная, нетоксичная краска собственной разработки. Она легко смывается с кожи, одежды и тканей. Кисти для работы с акрилом закупают на заводе в Кирове. Настольные мольберты привозят по заказу из Китая. Проект придерживается принципов эко: палитры изготавливают из сахарного тростника, а стаканчики – из переработанного картона.

Проект Painty находится на стыке art, event и IT. Чтобы участвовать в вечеринке, достаточно зайти на сайт painty.ru через мобильное устройство или ПК, выбрать вечеринку и оплатить участие банковской картой. Билет автоматически приходит на почту, которую указывают при оплате.