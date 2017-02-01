В Екатеринбурге запустили вечеринки, где участники пишут картины без всяких навыков рисования.
Painty — новый вид досуга в России. Арт-вечеринки, на которых участники пишут картины за бокалом любимого напитка под музыку в стиле Disco в ресторанах и барах города. Двухчасовую вечеринку ведёт художник-ведущий. Он показывает как писать картину и помогает участникам расслабиться и весело провести время.
Вечеринки Painty — не мастер-класс или уроки живописи. Для участия не нужны навыки рисования, а холст, кисти и краски раздаются на месте. Написанную картину каждый забирает с собой.
От идеи до реализации
Проект Painty запустил полтора года назад Дмитрий Анисимов. Начиналось всё с одной вечеринки в неделю в Петербурге. Сейчас количество вечеринок увеличилось в 20 раз и проходят они параллельно в ресторанах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. К плановым мероприятиям добавились корпоративные направления и вечеринки в ТРЦ. За все время на Painty побывало 14 000 человек.
На вечеринках используется безопасная, нетоксичная краска собственной разработки. Она легко смывается с кожи, одежды и тканей. Кисти для работы с акрилом закупают на заводе в Кирове. Настольные мольберты привозят по заказу из Китая. Проект придерживается принципов эко: палитры изготавливают из сахарного тростника, а стаканчики – из переработанного картона.
Проект Painty находится на стыке art, event и IT. Чтобы участвовать в вечеринке, достаточно зайти на сайт painty.ru через мобильное устройство или ПК, выбрать вечеринку и оплатить участие банковской картой. Билет автоматически приходит на почту, которую указывают при оплате.
Выбрать вечеринку и забронировать место на сайте: https://www.painty.ru/book#inst
Ближайшие вечеринки:
8 февраля вечеринка “Хуба-Буба” в ресторане “Gazon” на Ткачей, д 23В
12 февраля вечеринка “Мамбо Италиано” в ресторане “Паста Вино” на Ленина. д 49
15 февраля вечеринка “Амур Тужур” в ресторане “Gazon” на Ткачей, д 23В
19 февраля вечеринка “Выпьем за любовь” в ресторане “Паста Вино” на Ленина. д 49
22 февраля вечеринка “Море не волнуйся” в ресторане “Gazon” на Ткачей, д 23В
Наш сайт: www.painty.ru
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