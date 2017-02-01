25 февраля в Екатеринбурге пройдет Фестиваль Жилья Домофест

Выставка-распродажа жилья Домофест пройдет в Екатеринбурге 25 февраля , в субботу, на площадке Ельцин Центра. Уральцев ожидает масштабный марафон скидок и акций на квартиры и жилые дома более, чем в 50 новостройках и коттеджных поселках. Ожидается, что в фестивале примут участие более 5 000 человек.

У горожан будет только десять часов в субботу, с 10.00 до 20.00, чтобы воспользоваться уникальными бонусами от застройщиков из первых рук. Посетителей Домофеста ждет глобальная распродажа жилья – городского и загородного, а также грандиозные скидки на товары для ремонта и строительства собственного дома. Приятным сюрпризом станут многочисленные розыгрыши подарков среди посетителей Домофеста.

Кроме того в рамках фестиваля запланирована большая развлекательная программа - участники Домофеста смогут получить бесплатно юридические консультации, устроить себе фотосессию, померить давление и пройти мед.осмотр от квалифицированных врачей, поучаствовать в мастер-классах по рисованию, приготовлению кулинарных шедевров, а также поиграть в Lego, Xbox, шахматы, шашки и другие игры.

Среди участников февральского Домофеста – жилой район «Академический», жилые комплексы «Миллениум», «Оазис», «Московский квартал», «Клен», «Квартал Суходольский», «Шишимская горка», «Стрижи», группа компаний «Эталон», ЦН «МАН», «ЛСР. Недвижимость – Урал», Корпорация «Маяк», компании Eternit, Caparol, URSА, 2GIS, «Комус», Уральская палата недвижимости, банки САИЖК, «Примсоцбанк», «Газпромбанк» и многие-многие другие.

В прошлом году в Домофесте совокупный объем скидок на фестивале жилья превысил 5 млн рублей. В целом по предварительным подсчетам за 1 день екатеринбургского фестиваля жилья было продано квартир, домов и стройматериалов на сумму более 100 млн рублей (в том числе по предварительным договорам продаж). В событии на площадке Ельцин Центра приняло участие более 50 компаний-застройщиков и производителей стройматериалов, которые устроили грандиозный марафон бонусов и акций на свои объекты и продукты.

Вход на Фестиваль бесплатный. Узнать подробности можно тут: domofest.ru

Оргкомитет ДОМОФЕСТ

Тел: (343) 328-77-07, e-mail: info@ekbpromo.ru

домофест.рф, domofest.ru