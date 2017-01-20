«Билайн» подключил 500 000 домохозяйств к предложению «ВСЁ в одном»

17 января 2017 года. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подключил 500 000 домохозяйств к конвергентному предложению «ВСЁ в одном» за 10 месяцев 2016 года.



В марте 2016 года «Билайн» представил по-настоящему антикризисное решение – первое в России конвергентное предложение «ВСЁ в одном», где стоимость Домашнего интернета, цифрового телевидения, мобильного приложения «Билайн» ТВ при подключении к тарифам линейки «ВСЁ!» составляет всего 1 рубль в месяц и ни копейкой больше. При этом, чем старше тариф, тем больше услуг за 1 рубль можно получить. В сентябре 2016 года «Билайн» расширил перечень доступных за 1 рубль услуг в предложении «ВСЁ в одном» и включил в него еще один сервис ─ защиту квартиры по программе «Хоть потоп!+» от ОАО «АльфаСтрахование».



Меньше чем за год конвергентное предложение «ВСЁ в одном» завоевало доверие и лояльность жителей 500 000 домохозяйств в более чем 100 крупнейших городах России. Актуальность и востребованность предложения доказаны не только рекордным количеством клиентов за 10 месяцев его существования, но и высоким показателем удовлетворенности (94%), и NPS (65%) подключившихся. По данным внутренней аналитики, клиенты выбирают «ВСЁ в одном» за:

- единый пакет услуг и выгодную стоимость (оплачивая полностью стоимость мобильного тарифа «ВСЁ!», за Домашний интернет и цифровое ТВ, мобильное приложение «Билайн» ТВ и другие услуги в рамках выбранного пакета клиенты доплачивают всего за 1 рубль в месяц;

- единый личный кабинет для управления всеми услугами;

- единый счет оплаты всех подключенных услуг.



Комментирует директор по развитию конвергентного бизнеса ПАО «ВымпелКом» Тимур Аляутдинов: «Билайн» стал первым, кто представил полноценный конвергентный продукт в России, тем самым, предложив именно то решение, которое отвечает потребностям россиян. Мы рады, что «ВСЁ в одном» выбрали уже жители 500 000 домохозяйств в более чем 100 крупных городах России. Особенно приятно, что более 50% подключившихся – новые клиенты «Билайн», которые ранее не пользовались либо мобильными, либо фиксированными услугами «Билайн». За 10 месяцев мы получили столько заявок от жителей новых домохозяйств, неподключенных к «Билайн», что просто не могли не пойти им на встречу. Так в 2016 году мы подключили новые дома в Московской, Смоленской областях, Ставропольском крае, Саратове и Краснодаре, чтобы их жители смогли на собственном примере оценить все преимущества предложения и убедиться, что 1 рубль за Домашний интернет, цифровое телевидение и другие услуги не миф, а реальность».

Подключить «ВСЁ в одном» можно на специальной странице 1rub.beeline.ru, позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-8000, в офисах продаж «Билайн» или салонах дилеров в более чем 100 городах присутствия Домашнего интернета и Домашнего цифрового телевидения «Билайн», за исключением Мурманска и Челябинска.



Сервис страхования квартиры «Хоть потоп!+» представлен ОАО «АльфаСтрахование». Лицензия СИ № 2239 от 13.01.2016 г. на осуществление добровольного имущественного страхования (без ограничения срока действия).

NPS – индекс потребительской лояльности.