V Юбилейный Конгресс специалистов event-индустрии

Это будет Леген … подождите-подождите … дарно. Легендарно!

Вот так коротко и нескромно о ежегодной встрече ведущих специалистов в области организации событий, о V Юбилейном Конгрессе специалистов event-индустрии и о финальном двухдневном слёте друзей!

За 5 лет мы много раз сделали всё идеально и столько же раз не совсем, ибо нет предела совершенству. Меняя спикеров, темы, форматы мы учили не только Вас, но и учились сами. И в одном наша команда убедилась наверняка - обучение через игру есть самое эффективное. Сохраняя традиции и оставаясь прогрессивной коммуникационной площадкой для участников event-рынка региона, мы приглашаем Вас на настоящую игру!

Получить удовольствие не только от результата, но и от процесса? Вызов принят! Достигнем цели через интерактивность презентаций спикеров, разминающую извилины event-мозгобойню, командный креатив workshop’ов и атмосферно-тёплую вечеринку-экватор! В том, что процесс будет более чем захватывающий, сомнений нет – 350 профессионалов из 32 городов России, самые прикладные темы event-сферы и лидеры рынка, которые будут щедро делиться знаниями и харизмой!

Кто такие, эти «щедрые на харизму и знания лидеры»? И снова без ложной скромности – да, мы постарались зафиналить нашу конгрессную историю так, чтобы Вы нас вспоминали исключительно добрым словом и не один год! Только практика и реальные рабочие инструменты от:

Вахтанг Вахтангишвили - креативный директор V-events, режиссер, сценарист, член организационного комитета НАОМ (Санкт-Петербург)

Николай Андреев - генеральный директор BIG JACK (Москва)

Илья Горбачев - генеральный директор компании MarketEmotion (Москва)

Елена Горбачёва - креативный директор компании MarketEmotion (Москва)

Алексей Чертков - PR-директор компании ФАБРИКА ART (Москва)

Зоя Скобельцына - директор агентства Lineup event/art/pr(Санкт-Петербург).

Андрей Скворцов - директор группы «Меркатор» (Москва).

А также от промоутеров крупнейших российских фестивалей:

Артем Милаков - директора Фестиваля Доброфест.

Сергей Силушин - генеральный продюсер Фестиваля Доброфест.

Кристина Вдовина - Альфа-банк, руководитель по развитию бренда Альфа-банк, Alfa Future People.

Андрей Клюкин - генеральный директор JGroup, генеральный продюсер Фестиваля Дикая Мята.

Юрий Донцов - продюсера Фестиваля Нашествие.

И обязательно от промоутеров уральских, но менее для России значимых и таких родных фестивалей Старого Нового Рока, Гастронома и Безумных дней.

Вы уже поняли. Мы не приглашаем подводить итоги пяти конгрессных лет и грустить, мы приглашаем пуститься во все event-тяжкие последний легендарный раз!

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Организатор Конгресса - Дирекция городских праздничных мероприятий, при поддержке Администрации города, в лице Управления культуры г. Екатеринбурга.

Стоимость участия одного человека:

в течение одного дня – 3 999 руб. (НДС не облагается)

в течение двух дней – 5 999руб. (НДС не облагается)