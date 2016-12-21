24 декабря в Екатеринбурге через приложение Uber можно будет заказать настоящую живую елку

Ритм жизни современного города не позволяет расслабиться. В таких условиях даже подготовка к самому главному и ожидаемому празднику - Новому году - традиционно откладывается на последний момент и превращается в настоящее испытание.

На помощь в этом году жителям Екатеринбурга придет Uber: 24 декабря с 11 утра до 3 часов дня по местному времени любой пользователь Uber сможет заказать живую ель через приложение. Для этого необходимо выбрать опцию UberELKA на экране смартфона и указать адрес места подачи автомобиля. Ехать за главным атрибутом Нового года не понадобится - водитель подъедет по указанному адресу, позвонит на номер пользователя и попросит спуститься, чтобы забрать елку домой.

Мы ожидаем очень большой спрос на елки, поэтому если с первого раза заказать не получилось, нужно будет повторить попытку снова.

UberELKA постепенно становится традицией для России: в прошлом году настоящую живую ель можно было заказать в Москве, Петербурге и Казани. Сегодняшний проект UberELKA - самый масштабный за всю историю работы Uber в России, который будет проводиться в 16 городах.

В большинстве городов-участников акции Uber совместно с благотворительным партнером UberELKA - проектом Добро Mail.Ru - доставит елочки подопечным различных благотворительных фондов. Cделать доброе дело в уходящем году - это очень просто: необходимо зайти на сайт Добро Mail.ru (http://dobro.mail.ru/) и поддержать один из благотворительных проектов.