Знаменитый арт-объект «Красный человечек» был подарен ТЮЗу на девяностолетие театра. Скульптуру удалось установить на крыше здания, и теперь этот красный акцент вполне гармонично дополняет фасад.
Красный человечек появился на здании ТЮЗа
-
Идея создания объекта принадлежит паблик-арт художнику Андрею Люблинскому, Петербург
-
Фигура изображает универсального персонажа без лица, имени и пола. «Красный человечек» одновременно может обозначать никого конкретного и каждого из нас. Вдохновленный образцами СССР, Андрей Люблинский придумал «Красного человечка» 10 лет назад и успел показать его почти всему миру: объект был представлен в Нью-Йорке, Стамбуле, Москве, Лос-Анджелесе, Париже.
-
Деревянный арт-объект является конструктором, выполненным в эстетике пиксельной графики. Его цель – разбавить своей яркостью серость российских городов.
Андрей Люблинский
паблик-арт художник
«Именно этот человечек был сделан исключительно для Екатеринбурга. Он обязательно должен взаимодействовать с углом 90°, а в архитектуре этого здания как раз много таких углов. Я думаю, что это очень хорошее место для моего объекта».
В 2019 году работа Андрея Люблинского была временно установлена на Плотинке, когда горожане предлагали разные места для установки «Красного человечка». Команде присылали такие предложения как, например, «Колизей» или «Главпочтамт», но по технике безопасности размещение «человечка» там было невозможно. Также такую конструкцию было сложно закрепить на Плотинке: она находилась на слишком удобном для вандалов уровне, поэтому человечек пробыл там недолго. После предыдущего выхода в Екатеринбург красная конструкция хранилась у команды STENOGRAFFIA. Сейчас «Красный человечек» установлен на крыше Театра Юного Зрителя на неопределенный срок.
КСТАТИ:
Фестиваль STENOGRAFFIA проходит в Екатеринбурге с 2010 года и в этом году отмечает одиннадцатилетие. В 2020 году фестиваль проходит при поддержке губернатора Свердловской области и партнеров фестиваля. STENOGRAFFIA XI завершится уже на этой неделе.
Фото: Дмитрий Чабанов, фотослужба STENOGRAFFIA
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.