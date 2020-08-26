Красный человечек появился на здании ТЮЗа

В 2019 году работа Андрея Люблинского была временно установлена на Плотинке, когда горожане предлагали разные места для установки «Красного человечка». Команде присылали такие предложения как, например, «Колизей» или «Главпочтамт», но по технике безопасности размещение «человечка» там было невозможно. Также такую конструкцию было сложно закрепить на Плотинке: она находилась на слишком удобном для вандалов уровне, поэтому человечек пробыл там недолго. После предыдущего выхода в Екатеринбург красная конструкция хранилась у команды STENOGRAFFIA. Сейчас «Красный человечек» установлен на крыше Театра Юного Зрителя на неопределенный срок.