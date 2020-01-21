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Музыка их связала: концерт Джоби Берджесса и Уральского филармонического оркестра

Британский перкуссионист-виртуоз Джоби Берджесс, маэстро Алексей Богорад и музыканты Свердловской филармонии подарят екатеринбургским меломанам два часа альтернативной классики.

В 2018 году Джоби Берджесс вместе с Уральским филармоническим оркестром участвовал в записи диска британского композитора, продюсера и диджея Габриэля Прокофьева, внука знаменитого композитора. Теперь музыка из этого альбома прозвучит вживую. За пультом – дирижер Большого театра России Алексей Богорад.

В первом отделении концерта зрителям предстоит услышать и увидеть уникальный проект Powerplant («Электростанция») со звуками африканских бутылок из-под газировки (сюита из пьесы Fanta® о глобальном мусоре Габриэля Прокофьева), закольцованныеми аудио сэмплами из выступлений Джорджа Буша и Дональда Рамсфельда («Система подчинения» Грэма Фиткина), латиноамериканским фолком и электронными шумами («Темаскаль» Хальвера Альвареса), усиленными оригинальным видеоартом. Вторая часть программы включает в себя «Энигма-вариации» английского классика Эдварда Элгара, российскую премьеру Концерта для большого барабана с оркестром Габриэля Прокофьева и мировую премьеру произведения Мэттью Фэйрклафа «Мимолетный ответ».

Авторский проект Джоби Берджесса «Powerplant» – это перкуссионный концерт  со звуковым дизайном Мэттью Фэйрклафа и видеоартом Кэйти Хинде.
Активно гастролирующий по США и Европе, в том числе с «New Blood Orchestra» Питера Гэбриела и сольной программой «Пионеры перкуссии», Джоби Берджесс участвовал в записи саундтреков к фильмам «Рокетмен», «Черная пантера»,  «Приключения Паддингтона – 2», «Миссия невыполнима: Последствия», «Мстители: Финал», «Человек-Муравей» и другим. Кроме того, авангардист альтернативной классической музыки является страстным коллекционером ударных инструментов. А своими «фишками» ритма, композиции и импровизации охотно делится и с профессионалами, и с любителями на ежегодных мастер-классах.

23 января, 18.30

Свердловская Государственная филармония

 

Nataly,
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