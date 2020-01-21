Музыка их связала: концерт Джоби Берджесса и Уральского филармонического оркестра

В 2018 году Джоби Берджесс вместе с Уральским филармоническим оркестром участвовал в записи диска британского композитора, продюсера и диджея Габриэля Прокофьева, внука знаменитого композитора. Теперь музыка из этого альбома прозвучит вживую. За пультом – дирижер Большого театра России Алексей Богорад.

В первом отделении концерта зрителям предстоит услышать и увидеть уникальный проект Powerplant («Электростанция») со звуками африканских бутылок из-под газировки (сюита из пьесы Fanta® о глобальном мусоре Габриэля Прокофьева), закольцованныеми аудио сэмплами из выступлений Джорджа Буша и Дональда Рамсфельда («Система подчинения» Грэма Фиткина), латиноамериканским фолком и электронными шумами («Темаскаль» Хальвера Альвареса), усиленными оригинальным видеоартом. Вторая часть программы включает в себя «Энигма-вариации» английского классика Эдварда Элгара, российскую премьеру Концерта для большого барабана с оркестром Габриэля Прокофьева и мировую премьеру произведения Мэттью Фэйрклафа «Мимолетный ответ».