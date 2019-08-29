Спустя 100 лет после создания первый фильм Дзиги Вертова покажут на большом экране.

Первый полнометражный документальный фильм в истории мирового кино, "Годовщина революции" Дзиги Вертова выйдет в прокат.

Сначала 6 сентября, в киноцентре «Октябрь» состоится московская премьера найденного и восстановленного фильма (1918), который долгое время считался намеренно утерянным. По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники – Львом Троцким, который к этому времени в СССР превратился в персону нон грата.

А с 12 сентября при поддержке проекта КАРО.Арт фильм впервые выйдет в прокат — спустя 100 лет после создания.

«Годовщина революции» — первый фильм Дзиги Вертова, родоначальника и теоретика документального кино. Кинематографическая уникальность фильма состоит в том, что он является первой полнометражной документальной лентой в истории. В начале 1920-х годов «Годовщина революции» послужила основой для многих монтажных лент того периода. На момент выхода фильма Дзиге Вертову было 22 года, фильм он сделал за 10-12 дней. Режиссер называл эту работу своим производственным экзаменом.