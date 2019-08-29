Спустя 100 лет после создания первый фильм Дзиги Вертова покажут на большом экране.
Первый полнометражный документальный фильм в истории мирового кино, "Годовщина революции" Дзиги Вертова выйдет в прокат.
Сначала 6 сентября, в киноцентре «Октябрь» состоится московская премьера найденного и восстановленного фильма (1918), который долгое время считался намеренно утерянным. По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники – Львом Троцким, который к этому времени в СССР превратился в персону нон грата.
А с 12 сентября при поддержке проекта КАРО.Арт фильм впервые выйдет в прокат — спустя 100 лет после создания.
«Годовщина революции» — первый фильм Дзиги Вертова, родоначальника и теоретика документального кино. Кинематографическая уникальность фильма состоит в том, что он является первой полнометражной документальной лентой в истории. В начале 1920-х годов «Годовщина революции» послужила основой для многих монтажных лент того периода. На момент выхода фильма Дзиге Вертову было 22 года, фильм он сделал за 10-12 дней. Режиссер называл эту работу своим производственным экзаменом.
События фильма охватывают период с февраля 1917 года (февральская буржуазная революция) до осени 1918 года (начало гражданской войны). Вертов не снимал революцию, он монтировал уже существовавшую кинохронику, при этом держа в голове всю последовательность картины, в которой было более 1000 монтажных планов. Это был первый в мире документальный фильм такого объема.
«Годовщина революции» была выпущена в 30 копиях по 3000 метров пленки каждая. В те времена, даже на 100 метров пленки требовалось особое разрешение Ленина.
Для жителей русской провинции «Годовщина революции» оказывалась единственной возможностью своими глазами увидеть события, происходившие в 1917 году, узнать, как выглядят лидеры государства. Отдельная часть фильма, «Мозг Советской России», представляет собой съемку членов большевистского правительства.
Впервые восстановленный фильм был показан аудитории на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме в 2018 году.
КАРО 10 Радуга Парк
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г. Екатеринбург, ул. Репина, 94.
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