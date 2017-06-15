Уральские режиссеры выпустили сборник короткометражного кино

Десятки уральских кинематографистов около года работали над сборником короткометражного кино, цель которого рассказать через киноискусство о повседневных проблемах, с которыми сталкивается житель Екатеринбурга или любого другого мегаполиса.

«Фильмы будет интересно увидеть не только любителям фестивального кино по всему миру, но и жителям столицы Урала. В своих работах режиссеры с помощью спецэффектов сжигают один из местных музеев, заставляют разговаривать кота, а также показывают, как может путешествовать душа по невидимому пространству», - отмечают организаторы показа, школа индустриального кино Big Bag School.

В сборник вошло пять короткометражных фильмов:

«Пушистый переполох»: Амбициозная начинающая журналистка Оксана проходит испытательный срок на радиостанции. Случайная встреча с говорящим котом может помочь ей получить желанную должность.

«Мои бывшие»: Одинокая своенравная неудачница Марго едет на юбилей своей классной руководительницы, где она встречает свою школьную любовь Петю и закадычную подругу Женю, с которыми поссорилась на выпускном.

«Клавиши»: После окончания музыкальной школы, робкий пианист с травмой пальцев собирается поступить в консерваторию, но сталкивается с решением отца отдать его в финансовый институт.

«Всё будет огонь!»: Молодой риелтор с мягким характером, чтобы сохранить работу, должен выселить двух старушек, убедив их, что в их доме живут привидения.

«Вскрытие покажет»: Чтобы не потерять рабочее место "стажер" в морге должен просто провести вскрытие женского трупа, но трупом оказывается смерть и просит воскресить убитую по ошибке.

Главная особенность сборника в том, что все режиссеры начинающие и еще пока не испорчены погоней за прибылью, имеют совершенно иной взгляд на мир, чем те, кто уже в кинобизнессе давно.

Все авторы и участники съёмочных команд прошли обучение в екатеринбургской школе кино Big Bag School. В рамках обучения за 4 месяца были получены базовые знания по выбранным направлениям, а затем прошла публичная защита идей перед экспертами киноиндустрии в рамках «Индустрильного Питчинга Короткометражного кино», где членами жюри были Игорь Мишин (продюсер), Борис Гуц (режиссер), Екатерина Рыбакова ("Корпорация Русская Фильм Группа").

Показ сборника состоится 16 июня в 19.00 часов в кинотеатре «Салют» (Екатеринбург). В честь премьеры зрители смогут встретиться с начинающими режиссерами, лично познакомиться с актерами фильмов, а также посетить фотовыставку, на которую будут выставлены самые интересные работы видеооператоров, занимающихся съемками фильмов в Екатеринбурге.

«У нас в городе есть киноискусство, просто про нее не все знают. У нас было немало фильмов, про которые знают во всем мире, но о них не знают в Екатеринбурге. Поэтому мы хотим сделать не только премьеру, но и провести небольшую экскурсию по уральскому Голливуду», - рассказывают авторы идеи.