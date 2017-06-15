Мастер-класс "Профессия звукорежиссер"

Звукорежиссура от съемочной площадки до работы в звукозаписывающей студии!



В ходе мастер-класса, ведущий специалист по звуку Свердловской киностудии разберет с вами особенности различных сфер звукорежиссуры (музыкальная, аудиовизуальная и звукорежиссура массовых мероприятий).

Вы узнаете, чем можно заменить звук снега и цокот копыт по мостовой. Любой материал стоит закреплять на практике, каждый гость сможет попробовать себя в роли актера озвучания и шумооформителя!

Билеты можно приобрести по ссылке: https://filmschoolsfs.timepad.ru/event/507175/

Когда: 23 июня (пятница)

Во сколько: 19.00

Стоимость: 150 рублей

Где: Малое тон-ателье Свердловской киностудии (Ленина 50ж, 1 этаж)

Школа кино Свердловской киностудии