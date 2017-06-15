Мастер-класс "Профессия звукорежиссер"
Звукорежиссура от съемочной площадки до работы в звукозаписывающей студии!
В ходе мастер-класса, ведущий специалист по звуку Свердловской киностудии разберет с вами особенности различных сфер звукорежиссуры (музыкальная, аудиовизуальная и звукорежиссура массовых мероприятий).
Вы узнаете, чем можно заменить звук снега и цокот копыт по мостовой. Любой материал стоит закреплять на практике, каждый гость сможет попробовать себя в роли актера озвучания и шумооформителя!
Билеты можно приобрести по ссылке: https://filmschoolsfs.timepad.ru/event/507175/
Когда: 23 июня (пятница)
Во сколько: 19.00
Стоимость: 150 рублей
Где: Малое тон-ателье Свердловской киностудии (Ленина 50ж, 1 этаж)
Школа кино Свердловской киностудии
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