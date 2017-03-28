Детский фильм о Петсоне и Финдусе впервые выходит в российский прокат
Большой фестиваль мультфильмов и сеть кинотеатров «КАРО» представляют фильм «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба».
Старт проката совпал с началом школьных каникул. Картина основана на детских книгах всемирно известного шведского писателя Свена Нурдквиста, которые переведены на 30 языков и удостоены многих литературных премий.
Яркие персонажи и увлекательные истории, пронизанные добротой, любовью и юмором, сделали произведения Нурдквиста классикой современной детской литературы.
За последние годы персонажи шведского писателя завоевали сердца детей по всему миру. Старик Петсон – мастер на все руки, а его кот Финдус – большой озорник и выдумщик. Они ссорятся, учатся друг у друга, попадают в забавные ситуации.
После невероятной популярности книги историю про Пестона и Финдуса экранизировали в формате художественного фильма с элементами анимации.
Погрузиться в сказочный мир Свена Нурдквиста дети и их родители смогут уже с 23 марта в кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сургуте, Самаре, Калининграде и Казани.
Билеты: https://karofilm.ru/film/760
ПЕТСОН И ФИНДУС. МАЛЕНЬКИЙ МУЧИТЕЛЬ – БОЛЬШАЯ ДРУЖБА / PETTSON AND FINDUS – A LIT from multfest on Vimeo.
У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом красном доме, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котика. Однажды Финдус — так Петсон прозвал своего питомца — начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.
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