Детский фильм о Петсоне и Финдусе впервые выходит в российский прокат

Большой фестиваль мультфильмов и сеть кинотеатров «КАРО» представляют фильм «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба».



Старт проката совпал с началом школьных каникул. Картина основана на детских книгах всемирно известного шведского писателя Свена Нурдквиста, которые переведены на 30 языков и удостоены многих литературных премий.



Яркие персонажи и увлекательные истории, пронизанные добротой, любовью и юмором, сделали произведения Нурдквиста классикой современной детской литературы.

За последние годы персонажи шведского писателя завоевали сердца детей по всему миру. Старик Петсон – мастер на все руки, а его кот Финдус – большой озорник и выдумщик. Они ссорятся, учатся друг у друга, попадают в забавные ситуации.

После невероятной популярности книги историю про Пестона и Финдуса экранизировали в формате художественного фильма с элементами анимации.

Погрузиться в сказочный мир Свена Нурдквиста дети и их родители смогут уже с 23 марта в кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сургуте, Самаре, Калининграде и Казани.

Билеты: https://karofilm.ru/film/760