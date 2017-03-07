К 85-летию Андрея Тарковского: ретроспектива фильмов великого режиссера

АНДРЕЙ РУБЛЁВ, 1966

Прокатная судьба фильма оказалась не очень простой: в 1967 году состоялась премьера, которая в министерских кругах оставила довольно смешанные чувства. Съемочная группа была обвинена в пропаганде насилия и жестокости, а фильм — перемонтирован, сокращён и положен «на полку». Широкая премьера восстановленного фильма состоялась только в 1987 году, через 20 лет после окончания съемок. Еще через 20 лет восстановленная версия, выполненная на «Мосфильме», демонстрировалась на кинофестивале в Леоне. Вадим Юсов, оператор фильма, посмотрев отреставрированного «Андрея Рублева», говорил: «У вас получилось то изображение, о котором мы с Андреем мечтали, но не смогли сделать».

Картина получила приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 1969 года, где фильм демонстрировался вне конкурса, и премию французской критики «Приз Леона Муссинака» как лучший иностранный фильм, показанный на экранах Франции в 1969 году.



СОЛЯРИС, 1972

В создании реставрированной версии «Соляриса», премьера которой состоялась в 2016 году на Московском Кинофестивале, принимал активное участие оператор фильма Вадим Юсов, консультируя инженеров и художников по вопросам цветокоррекции и художественной целостности фильма. «Солярис» является обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля 1972 года и приза на XXVIII Международном кинофестивале в Карловых Варах в 1972 году.



ЗЕРКАЛО, 1975

В 1980 году фильму «Зеркало» был присуждён приз «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм, показанный в Италии. Картина была восстановлена в 2008 году на студии «Мосфильм».



СТАЛКЕР, 1979

Картина получила приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале 1980 года и заслужила особое упоминание жюри зрителей на МКФ в Порту в 1983 году. Премьера отреставрированной копии «Сталкера» произошла на 73-м Венецианском международном кинофестивале в 2016 году и была приурочена к 30-летней годовщине смерти режиссера.