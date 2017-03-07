К 85-летию Андрея Тарковского: ретроспектива фильмов великого режиссера
С 1 по 4 апреля в мультиплексе «Салют» к 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского пройдут показы отреставрированных картин мастера. Это уникальный проект, который пройдет лишь в 2 городах России: в Москве и Екатеринбурге.
Реставрация классических советских фильмов - своеобразная попытка удержать и сохранить пленочное кино с помощью современных технических средств. Все фильмы отреставрированы специалистами студии «Мосфильм». Процесс этот сложный и долгосрочный.
Легендарные картины на большом экране — это отличное качество звука и изображения, которое было достигнуто путем тщательной работы множества профессионалов и консультантов — опыт, который стоит того, чтобы выбраться в кино.
В программу вошли фильмы, снятые до переезда Тарковского в Италию: «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер».
АНДРЕЙ РУБЛЁВ, 1966
Прокатная судьба фильма оказалась не очень простой: в 1967 году состоялась премьера, которая в министерских кругах оставила довольно смешанные чувства. Съемочная группа была обвинена в пропаганде насилия и жестокости, а фильм — перемонтирован, сокращён и положен «на полку». Широкая премьера восстановленного фильма состоялась только в 1987 году, через 20 лет после окончания съемок. Еще через 20 лет восстановленная версия, выполненная на «Мосфильме», демонстрировалась на кинофестивале в Леоне. Вадим Юсов, оператор фильма, посмотрев отреставрированного «Андрея Рублева», говорил: «У вас получилось то изображение, о котором мы с Андреем мечтали, но не смогли сделать».
Картина получила приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 1969 года, где фильм демонстрировался вне конкурса, и премию французской критики «Приз Леона Муссинака» как лучший иностранный фильм, показанный на экранах Франции в 1969 году.
СОЛЯРИС, 1972
В создании реставрированной версии «Соляриса», премьера которой состоялась в 2016 году на Московском Кинофестивале, принимал активное участие оператор фильма Вадим Юсов, консультируя инженеров и художников по вопросам цветокоррекции и художественной целостности фильма. «Солярис» является обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля 1972 года и приза на XXVIII Международном кинофестивале в Карловых Варах в 1972 году.
ЗЕРКАЛО, 1975
В 1980 году фильму «Зеркало» был присуждён приз «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм, показанный в Италии. Картина была восстановлена в 2008 году на студии «Мосфильм».
СТАЛКЕР, 1979
Картина получила приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале 1980 года и заслужила особое упоминание жюри зрителей на МКФ в Порту в 1983 году. Премьера отреставрированной копии «Сталкера» произошла на 73-м Венецианском международном кинофестивале в 2016 году и была приурочена к 30-летней годовщине смерти режиссера.
Текст: Александра Колесниченко
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.