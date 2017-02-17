The Red Bus Cafe: Хозяин дорог

Судьба «Хозяина дорог» 1961 года рождения никого не оставила равнодушным. Владелец RBC и Britannia Pub Алексей Демченко рассказал, как долог и тернист был путь этого красного автобуса в нашу страну, а потом в Екатеринбург.

Началось все шесть лет назад, когда шла подготовка к строительству Паба Britannia. Кроме различных интерьерных вещиц, хотелось привезти какой-то весомый и узнаваемый символ Великобритании. На аукционе удалось купить красный дабл-декер. Далее путешествие в Россию, где сразу встретилась первая преграда – таможня. В нашу страну легендарный Routemaster въехал уже не как транспортное средство, а как культурно-историческая ценность.

Дальше – не легче. «Музею» нельзя ездить по дорогам России, поэтому пришлось думать, каким образом доставить дабл-декер в Екатеринбург. Больше года он ждал своей участи на парковке в Санкт-Петербурге, пока не нашлись двое отважных парней, которые рискнули перегнать его своим ходом. По высоте он не проходил ни под одним мостом, поэтому пришлось лишить его крыши. Так он добрался до нас.

На открытии Britannia Pub он катал людей по городу, веселя и угощая их – в автобусе была расположена барная стойка с напитками. Затем отдыхал на заднем дворе Паба.

И вот в феврале 2017 года «Хозяин дорог» нашел свое место в 5-й очереди ТРЦ «Гринвич». Этот уникальный для города формат кофейни называется «The Red Bus Cafe». Каждый день с 10 утра до 22 часов вечера вас ждет вкуснейший кофе по самым демократичным ценам и множество вкусных десертов