Лекция «Авангард Петровского времени» в "Главном Проспекте"

Начинается цикл встреч с интересным лектором, специалистом по русскому искусству 18-19 веков, научным сотрудником Третьяковской галереи Григорян Ириной Игоревной. Творческие беседы в неформальной обстановке будут интересны как любителям искусства, так и профессионалам.

Григорян Ирина Игоревна — работает в Третьяковской галерее с 1984 года. С Начала 1990-х годов читает лекции и проводит занятия по русскому искусству XVIII — начала XX века для взрослой и юношеской аудитории на материалах Третьяковской галереи, Русского музея и др. В лектории Третьяковской галереи читает авторский цикл, посвященный русскому искусству 18 века, что является основной темой ее профессиональных интересов. С 2008 — одно из организаторов и ведущих клуба Третьяковской галереи «Три века русской культуры. Точки пересечений».

Встречи будут проходить каждый месяц.

Первая лекция будет посвящена теме «Авангард Петровского времени»

Стоимость билета 3000 рублей.

Продолжительность лекции 3 часа.

Количество мест строго ограничено.

Запись и приобретение билетов по телефону +7 912 220 98 88