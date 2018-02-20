Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Кит Харинг, Такаси Мураками. Что еще презентуют сегодня на "Главном проспекте"?

20 февраля состоялось торжественное открытие международного центра искусств «Главный проспект». Международный центр искусств «Главный проспект» - это пространство площадью более 2000 квадратных метров, на котором будут представлены различные направления искусств от музыки и театра до визуального искусства.

Центром открытия международного центра искусств «Главный проспект» стала выставка «Поп-арт», которая показала зрителям 200 работ в стиле поп-арта таких мастеров, как Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Кит Харинг, Такаси Мураками и другие представители этого направления. Это самая большая выставка поп-арта в России. Все экспонаты, представленные на выставке, из частной коллекции Олега и Ирины Гусевых.

Во время открытия зрители увидели Музей Камня, в котором собраны более 3000 минералогических находок и экспонатов, небольшая экспозиция Краеведческого музея, посвященная монетам, зал исторического реализма, где будут представлены работы Юрия Сергеева и шедевры камнерезного искусства, золотая комната, экспозиции уральских авторов: скульптуры Андрея Антонова, живопись Павла Ходаева, скульптуры Юрия Крылова, работы Владимира Жукова, Кирилл Бородин представил проект «Творческая точка Гутенберга», посвященный печатной графике, и выставка современного художника из Словакии Питера Цвика от Alvitr Gallery.

В дальнейшем международный центр искусств «Главный проспект» планирует проведение филармонических вечеров, театральные постановки, работу с Театром Оперы и Балета и многое другое.

Международный центр искусств «Главный проспект», Ленина, 8, с 20 февраля