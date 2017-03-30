Александр Баженов. Девятнадцать – Двадцать три.

Alvitr Gallery рада представить персональную выставку художника Александра Баженова, которая откроется в креативном пространстве Studio32. Это экспериментальный проект галереи, который связан с изучением молодых Уральских художников.

Александр Баженов выпускник кафедры монументально-декоративного искусства УралГАХУ, недавно представил ряд своих работ в ГЦСИ, но остается пока еще не открытым для широкой аудитории. При создании своего стиля Александр Баженов опирается на опыт общения с художниками прошлого. В его работах можно увидеть диалог с Пабло Пикассо, Эгоном Шиле и Жаном Дебюффе. Стиль художника таков, что первые ассоциации, которые приходят в голову, тут же будут постепенно ускользать.

Александр Баженов говорит о том, что может создать портрет или пейзаж с фотографической точностью, но это не кажется ему интересным. Гораздо интереснее для художника поиск новой формы, своего языка, через который он передает свои впечатления от окружающего мира, которые могут быть совершенно разными.

Во время открытия молодая музыкальная группа Noddingheads представит зрителям авторские сеты экспериментального джаза.

На выставке будет представлена живопись и графика художника.

Alvitr Gallery будет рада видеть вас на открытии выставки в креативном пространстве Studio32 на Белинского 32, 30 марта в 19.00 (домофон 999).