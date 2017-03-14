Alvitr Gallery рада представить выставку «Девичьи мечты» в ИЦ Architector. Выставка посвящена празднику 8 марта и рассказывает нам о восприятии мира женщины, как с мужской, так и с женской точки зрения.

Арт-группа «Злые», перед своей поездкой на триеннале современного российского искусства, организованной музеем «Гараж», где они участвуют в разделе «Морфология улиц», согласились сделать работу на стене ИЦ Architector, посвященную женскому празднику.

Они смотрят на мир женщины, как на хрупкий, нежный, немного наивный, наполненный надеждами и мечтами, но который сталкивается с реальностью, умеющей не только радовать, но и ранить. В то же время и сама женщина оказывается сильнее любых препятствий и преград, как свет, способный разрушить даже железный барьеры на пути к своей свободе. Арт-группа «Злые» представляет сугубо мужской взгляд уличного искусства на домашний мир женщины.

В противовес мужскому взгляду Полина Стадник представляет серию работ «Мембрана». Здесь мы видим взгляд женщины на окружающую ее действительность. Представив себя мембраной, то есть тем инструментом, который способен уловить даже самое тихое биение жизни, Полина Стадник выходит на улицу и передает ее поэзию и меланхолию, привлекательность и уродливую жестокость, которая становится в ее работах поэтической.

Интересно, что создавая свои проекты параллельно и в разное время, художники используют одни и те же образы: женский образ и образ колючей проволоки, которая символизирует окружающий мир.

Alvitr Gallery и ИЦ Architector будут рады видеть вас на выставке с 6 марта по 30 марта в рабочее время интерьерного центра.

«Девичьи мечты»

Арт-группа «Злые» / Полина Стадник

6 марта – 30 марта

ИЦ Architector, 1-ый этаж

