Alvitr Gallery рада представить персональную выставку Никиты Шохова «Скан» в ИЦ Architector

Серия «Скан» объединяет в себе цифровую фотографию, исследование времени, традиции карнавала, художественное и документальное начало. Каждая работа схватывает 40 секунд времени в едином кадре. Изображение, которое получается в итоге, может напоминать коллаж или реальность, отраженную в кривом зеркале.



Художник не контролирует реальность, но позволяет ей течь самостоятельно. В кадре неподвижные объекты остаются без изменений, в то время, как визуальная часть подвижных объектов оказывается разрушенной. Невмешательство художника в течение жизни позволяет нам говорить о документальной природе серии фотографий.



Карнавальная составляющая работ интересна художнику феноменом массового участия и одновременным переворачиванием низкого и высокого. В современном виде карнавал – это митинги и демонстрации. В работах Никиты Шохова они носят скорее символический характер, так как их визуально-политическая часть оказывается стертой, так же, как и отдельные индивиды, оказывающиеся участниками двигающейся толпы.



На выставке будут представлены лайтбоксы, которые до этого выставлялись в галерее Grad, в Лондоне. Это российская часть проекта.



Никита Шохов (р.1988)

Фотограф, визуальный художник и режиссер. Проходил курс обучения в Школе Родченко в Москве, под руководством известного фотографа Игоря Мухина и получил степень Бакалавра визуальных искусств в 2013 году. В 2009 году изучал синематограф в Свердловской Киностудии.

Интервью и работы художника были опубликованы в таких изданиях, как The New York Times. The Guardian, Le Monde, Interview, Harper’s Bazaar Art, Elle, TV Rain, L’Express, Courier International, IL. China Newsweek, L’Insense Photo, Calvert Journal, Afisha magazine, Lenta.ru, Snob, Time Out, Commersant, and so on.



Больше информации:

+7 906 809 87 23

Марина Альвитр

Marina.alvitr@gmail.com

Открытие состоится 22.02.2017 в 19.00 ИЦ Architector 3-ий этаж