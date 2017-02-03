Персональная выставка художницы Жофи Барабаш “Расширение”

Alvitr Gallery рада открыть выставочную программу этого года персональной выставкой Zsofi Barabas, венгерской художницы, с 8 февраля по 20 марта. Это начало представления международного портфолио галереи. На выставке будут представлены объекты, картины и графические работы художницы, созданные в разное время. Такой подход к созданию выставки помогает показать художника со всех сторон, а также показать его творческое развитие.



Моника Переней говорит, что работы Zsofi Barabas – это «расширение тела и эмоций художницы». «Расширение» - это слово, на которое можно посмотреть под разными углами в контексте работ художницы. Первый уровень – это идея появления изображения шаг-за-шагом из настроения, эмоций и миропонимания художницы. Это медленный процесс создания чего-то из себя и расширения себя, таким образом, в мире. Характер человека, его или ее миропонимание не могут быть статичны, и именно поэтому зрителям кажется, что работы Zsofi Barabas всегда находятся в движении.

В картинах и графических работах Zsofi Barabas соединяет прямые, геометрически, искусственные формы и подвижные, обтекаемые био-формы. Кто-то может увидеть жизнь современного человека в этом и расширение био-форм в искусственные формы, или наоборот. Расширение, в данном случае, может также оказаться и обобщением жизни через схемы, которые использует художница. В то же время, схемы остаются настолько личными, насколько это возможно. Это схематичное видение, переданное через индивидуальное восприятие жизни большого города.

Когда мы смотрим на объекты Zsofi Barabas, которые она создала после ее пребывания и обучения в Японии, художник Джозеф Корнелл приходит нам в голову. Однако только форма коробки и идея спрятать концепт внутри короба оказывается схожей. В работах Zsofi Barabas можно увидеть не жизнь, которая пытается спрятать себя внутри коробки, но расширение нашей повседневной жизни, которая показаны через оригами-подобные фигурки, небольшие бумажные объекты, причудливо прикрепленные на проволоке. Что мы видим внутри коробок – это не мертвые артефакты жизни, но попытка поймать саму жизнь и показать ее с детской верой в существование параллельных, сказочных миров. И это не удивительно, что в этом случае, жизнь хочет выйти из коробки, и у нее нет препятствий для этого.

Все работы Zsofi Barabas приятны глазу, так как их структура и цвет целенаправленно показывают, как хаос и гармония могут существовать вместе, чтобы дать нам эстетическое удовольствие и расширить наше восприятие жизни через произведение искусства.

Текст: Марина Альвитр