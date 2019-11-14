Зажигайте в ярких огнях Бангкока! Новая коллекция ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition

При создании новой коллекции ARTISTRY STUDIO™ вдохновлялась переполненными рынками, экзотической едой, неумолкающей ночной жизнью столицы Таиланда и необыкновенными цветами этой прекрасной страны. Все эти впечатления марка постаралась передать в своих новых косметических продуктах – ярких и мерцающих, при этом многофункциональных и открывающих бесконечный простор для творчества. Они позволяют каждому раскрыть в себе талант визажиста и экспериментировать с различными образами.

В создании коллекции ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition приняли участие тайские сестры-художницы Нуалтонг и Паттрида Прасарнтхонг – их яркие иллюстрации украсили упаковку продуктов. В рисунки они вложили всю свою любовь к искусству и показали безграничную красоту родного для них Бангкока и новых продуктов студии ARTISTRY.