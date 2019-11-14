Зажигайте в ярких огнях Бангкока! Новая коллекция ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition
При создании новой коллекции ARTISTRY STUDIO™ вдохновлялась переполненными рынками, экзотической едой, неумолкающей ночной жизнью столицы Таиланда и необыкновенными цветами этой прекрасной страны. Все эти впечатления марка постаралась передать в своих новых косметических продуктах – ярких и мерцающих, при этом многофункциональных и открывающих бесконечный простор для творчества. Они позволяют каждому раскрыть в себе талант визажиста и экспериментировать с различными образами.
В создании коллекции ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition приняли участие тайские сестры-художницы Нуалтонг и Паттрида Прасарнтхонг – их яркие иллюстрации украсили упаковку продуктов. В рисунки они вложили всю свою любовь к искусству и показали безграничную красоту родного для них Бангкока и новых продуктов студии ARTISTRY.
ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Матовая помада-карандаш для губ 2-в-1
Пленяйте подобно богине с помощью соблазнительного насыщенного матового оттенка на губах. Используйте средство как помаду, нанося его по всей поверхности губ, или как карандаш, чтобы подчеркнуть контур. Помада-карандаш стойкая и приятная при нанесении благодаря кремовой текстуре и маслу манго и ши в составе.
Цена каталога: 1 500 руб.
ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Карандаш-каял для глаз
Многофункциональный насыщенный пигментом карандаш-каял для глаз с эффектом мерцания можно использовать в качестве подводки, карандаша или теней для век. Подчеркните контур глаз толстой или тонкой линией, либо смягчите и растушуйте ее, придав макияжу дымчатый эффект.
Цена каталога: 1 450 руб.
ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Мерцающие кремовые тени для век
Тени для век с эластичной мягкой текстурой, варьирующиеся от прозрачных и мерцающих до насыщенных. Легко ложатся и не скатываются. Нанесите состав пальцем на веко и растушуйте для создания эффекта легкого сияния или нанесите кистью в несколько слоев как обычные тени.
Цена каталога: 1 600 руб.
ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Мерцающий гель для лица и тела
Гель для придания коже эффекта мерцания с ухаживающими компонентами в составе: экстрактом огурца и цветков ромашки. Наносите его на любые участки лица или тела, которые вы хотите подчеркнуть. Подходит для всех типов кожи.
Цена каталога: 1 900 руб.
ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Мультипалетка для макияжа лица
Простая в использовании палетка для сказочного макияжа глаз и скул. Универсальные тона прекрасно сочетаются друг с другом и позволяют создать естественный сияющий образ. Пять минут — и сногсшибательный макияж готов!
Цена каталога: 3 375 руб.
ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Основа под тушь
Основа для придания ресницам максимально эффектного вида. Легкая в использовании, она увеличивает объем ресниц на 80%*. Также основу можно использовать как самостоятельное средство для ухода за ресницами.
Цена каталога: 1400 руб.
Новая коллекция Artistry Studio Bangkok Edition поступит в продажу осенью 2019 года.
Не является публичной офертой. Данные действительны на 02 июля 2019 г.
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*Протестировано с использованием туши Artistry Studio™ на основании исследований, проведенных компанией Amway.
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