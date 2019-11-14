Витаминный комплекс NUTRILITE™ для активного образа жизни: кальций, магний, витамин D.
Лето – пора отпусков, путешествий и активного отдыха. Витаминный комплекс NUTRILITE™, включающий в себя кальций, магний и витамин D, подходит любителям энергичного и динамичного образа жизни. Он поддерживает прочность костей и защищает костную ткань от потери кальция.
Кальций является основным элементом костной ткани. Чтобы костный каркас был крепким, человеку следует получать достаточное количество кальция в течение дня.
Взаимодействие кальция и магния помогает добиться оптимального усвоения обоих элементов. При нехватке одного из элементов второй начинает истощать его запасы (в том числе за счет костной ткани), поэтому крайне важно соблюдать баланс этих минералов. Если кальций способствует сокращению мышц, то магний — их расслаблению. Эта совместная работа крайне важна для сосудов, сердечного ритма, перистальтики кишечника и других процессов.
Витамин D синтезируется в нашем организме при условии, что человек получает достаточное количество ультрафиолетовых лучей. Однако дефицит витамина наблюдается у жителей многих стран, что может привести к нарушению функционирования организма. Витамин D способствует нормальному росту и развитию костей, помогает бороться с депрессией и стимулирует иммунную систему, а также увеличивает сопротивляемость инфекциям.
Получить суточную норму кальция, магния и витамина D из пищи крайне сложно. Витаминный комплекс NUTRILITE™ обеспечит вас необходимыми микроэлементами для поддержания крепкой костной системы в любом возрасте.
Витаминный комплекс NUTRILITE™ Кальций, магний, витамин D содержит кальцинированные водоросли, добытые из кристально чистых вод Исландии – одного из самых богатых природных источников кальция и магния в наиболее физиологичной форме. Элементы комплекса усиливают действия друг друга и восполняют суточную норму кальция и магния в недостающем количестве.
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NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством.
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