В Екатеринбурге готовится к открытию веранда нового ресторана на улице Сакко и Ванцетти. Вывеска «BY Grand» уже привлекла внимание ценителей ненавязчивого сервиса и вкусной кухни. Почему «BY Grand» и что же значат эти буквы?
BABA YAGA очаровала москвичей, и теперь со вкусом сделает это и в Екатеринбурге!
Инициалы BY постоянно появляются то тут, то там, вызывая неподдельный интерес каждым своим появлением. Известные блогеры и московские дизайнеры демонстрируют одежду с этим логотипом. Александр Гудков и Михаил Галустян выбирают BY в своём нашумевшем клипе ZOLOTO.
Машины S и E-классов с логотипом BY разъезжают по Москве и мелькают в фильмах, в огромные брендированные зоны в Москве - BY-арена и Арбат Холл - приезжают самые топовые артисты современности, а в Сочи установлена скульптура рыжему из «Иванушек». В светящемся круге на его груди горят две буквы – BY.
Эти инициалы появляются и на международной арене: музыкальный фестиваль PARUS, который ежегодно проходит в Дубае, поддерживается BY; подарки от бренда получают все звёзды.
BY стремительно развивается в разных направлениях: мода, шоу-бизнес, а сегодня и рестораны. Присоединяйся к BY! Почувствуй вкус BY!
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 64
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