Сквер у Театра Драмы

Летом прошлого года улица 8 Марта стала одним из самых популярных и знаменитых на всю страну (!) пешеходных маршрутов. Именно по ней шли горожане в тот самый сквер у Театра Драмы.

На 8 Марта находятся сразу три заведения из фестивального пула. Так что из знаменитого сквера и начнется наша прогулка — перед знакомством с прекрасным не лишним будет немного подышать свежим воздухом. Особенно если идти предстоит по самой длинной улице города, вдоль домов в стиле знаменитого уральского конструктивизма и первой высотки в городе — 12-этажный дом на 8 Марта, дом 2, построенный в 1932 году. Очень долго он оставался самым высоким.

В последние годы квартал стал модным и ресторанным — четыре заведения дверь к двери. И это очень удобно. За модной европейской кухней — в «Гастроли», азиатское в «Сойке», в «Фаю» за пиццей и уже оттуда, конечно, спуститься в «Шалом Шанхай» — про коктейли.

«Шалом Шанхай»

Цокольный этаж, своды старого кирпича, обожженное дерево. Подсвеченная фактура стен обнимает как старый друг. В каком-то очень похожем месте можно оказаться, отойдя от барселонской Рамблы в Готический квартал. Несколько столиков, стойка — богиня места. Барная карта невелика, но концептуальна. Есть и меню, но в пределах разумного: в основном тематические закуски, чтобы не портить ауру едой. И, конечно, музыка. Разная. В зависимости от тематики вечера диджеи и исполнители меняют настроение и восприятие заведения до неузнаваемости.

Далее нам в Double bar&grill — это ровно через перекрёсток. Но какой перекрёсток! Самый главный в городе, с выходом на центральную площадь — «1905 года». Администрация города меряет здесь пульс жизни горожан частыми праздниками (иногда чаще, чем нужно). Памятник Ленину философски наблюдает за музыкальными фестивалями и сельскохозяйственными ярмарками. Не будем особо засматриваться и мы, осталась буквально пара шагов.

Адрес: ул. 8 Марта, 4