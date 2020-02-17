Johnnie Bar Walking — новый формат развлечения для тех, кто хочет поближе познакомиться с барной культурой и своим городом. Фестиваль пройдет в нескольких городах по всей России. В Екатеринбурге — с 24 февраля по 8 марта. За это время здесь проведут 4 бесплатные экскурсии в компании с отличными экскурсоводами, а одни из лучших баров города — Шалом Шанхай, InTouch Cocktail Bar, Double — представят специальное меню хайболов в рамках нового фестиваля Johnnie Bar Walking Highball Cocktail Festival!
Фестиваль Johnnie Bar Walking в Екатеринбурге! Почему это главный must-visit месяца?
Присоединиться к бесплатным экскурсиям в Екатеринбурге с посещением главных городских баров, где угостят модным коктейлем из новой Johnnie Highball Collection, просто. Достаточно перейти (только для гостей 18+) по этой ссылке. Поспешите — количество мест ограничено.
А пока мы все в ожидании старта фестиваля, мы решили отправить в барный трип (по редакционному заданию, конечно же) ресторанного критика Якова Можаева, чтобы взглянуть на краеведение по-новому.
Сквер у Театра Драмы
Летом прошлого года улица 8 Марта стала одним из самых популярных и знаменитых на всю страну (!) пешеходных маршрутов. Именно по ней шли горожане в тот самый сквер у Театра Драмы.
На 8 Марта находятся сразу три заведения из фестивального пула. Так что из знаменитого сквера и начнется наша прогулка — перед знакомством с прекрасным не лишним будет немного подышать свежим воздухом. Особенно если идти предстоит по самой длинной улице города, вдоль домов в стиле знаменитого уральского конструктивизма и первой высотки в городе — 12-этажный дом на 8 Марта, дом 2, построенный в 1932 году. Очень долго он оставался самым высоким.
В последние годы квартал стал модным и ресторанным — четыре заведения дверь к двери. И это очень удобно. За модной европейской кухней — в «Гастроли», азиатское в «Сойке», в «Фаю» за пиццей и уже оттуда, конечно, спуститься в «Шалом Шанхай» — про коктейли.
«Шалом Шанхай»
Цокольный этаж, своды старого кирпича, обожженное дерево. Подсвеченная фактура стен обнимает как старый друг. В каком-то очень похожем месте можно оказаться, отойдя от барселонской Рамблы в Готический квартал. Несколько столиков, стойка — богиня места. Барная карта невелика, но концептуальна. Есть и меню, но в пределах разумного: в основном тематические закуски, чтобы не портить ауру едой. И, конечно, музыка. Разная. В зависимости от тематики вечера диджеи и исполнители меняют настроение и восприятие заведения до неузнаваемости.
Далее нам в Double bar&grill — это ровно через перекрёсток. Но какой перекрёсток! Самый главный в городе, с выходом на центральную площадь — «1905 года». Администрация города меряет здесь пульс жизни горожан частыми праздниками (иногда чаще, чем нужно). Памятник Ленину философски наблюдает за музыкальными фестивалями и сельскохозяйственными ярмарками. Не будем особо засматриваться и мы, осталась буквально пара шагов.
Адрес: ул. 8 Марта, 4
Double bar&grill
К Double прекрасно подходит рифма old fashioned. Дверь в стиле «лондонский солидный», бронза, кожа, дерево. Лёгкое поигрывание в неформальность гитарами на стенах не должно обмануть — сделано под серьёзную публику. Напитков не ряд, но стена, с нотной прописью полок в потолок. Проще сказать, чего тут нет, чем перечислить, что есть. По сравнению с местной картой бара здешнее меню — как «Война и мир» и «Каштанка»: написано чудесно, но количество позиций выдаёт питейную сущность с головой.
Адрес: ул. 8 Марта, 8Б
«Высоцкий»
Прямо по курсу — «Высоцкий», новое поколение уральских небоскрёбов, державший (правда, недолго) пальму высотного первенства по северной широте. Бизнес-центр, отель, апартаменты, ресторан на высоте (во всех смыслах) плюс нейминг, отзывающийся в сердце всякого россиянина. Словом, здесь есть все, чтобы оказаться в каждом туристическом маршруте по городу.
Адрес: ул. Малышева, 51
Дом архитектора Малахова
В непозволительно шикарном для центра одиночестве — весьма убедительный трёхэтажный особняк при колоннах. Дом, кроме актуальной и ныне респектабельности, примечателен тем, что в XIX веке был загородной дачей архитектора Малахова. Тот запросил у городской управы участок земли на задворках цивилизации и построил по своему вкусу. От регулярного парка осталось немного, но то, что осталось, всё равно впечатляет. Дальше, до следующего адреса — улочками эклектичной застройки, в диковатой смеси дореволюционных домов и застройки времён 1990-х. Да и поможет нам весёлый Бахус — временами можно и забыть, что мы в центре.
Адрес: ул. Луначарского, 173а
InTouch Cocktail Bar
Слышите блюз? Всё ближе и ближе. Мы на правильном пути — «Интач» именно про это. И ещё про рок-н-ролл, неон на стенах и коктейли. Можно, конечно, попытаться пообщаться, если что-то услышите. Но в этом-то и цимес — уж точно знаешь, зачем идёшь. Внутренняя лёгкость, шум — в этом есть прелесть, шарм и молодость, которую чувствуешь настроением в одно касание.
Прорвавшись сквозь пафос клубных домов к реке, остановимся на минуту и осмотримся. Красиво!
Адрес: ул. Розы Люксембург, 23
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InTouch Cocktail Bar
Дендропарк
Через мост — изысканный парк дендрария, возможно, самый красивый в городе. Всего 90 лет назад на этом месте была «обжорная площадь» — здесь торговали съестным охотники и огородники. Так в Екатеринбурге зарождался стритфуд — задолго до того, как это стало мейнстримом. В воздухе стояло марево пара и дыма от множества лотков, где прямо на глазах у проголодавшейся публики пекли-жарили-варили. В 1930-е советская власть решительно направила граждан питаться в столовые, а на месте дореволюционного гастромаркета высадили редкие виды растений. Получилось симпатично.
Адрес: ул. 8 Марта, 37а
«Гринвич»
Слева — дворянский фасад президентского полпредства. Прямо — марево «Гринвича», самого крупного торгового центра на Урале, с собственной станцией метро. Новый вход на «Геологическую» появился здесь только в прошлом году, а кажется, мы жили с ним всегда (ровно столько, сколько в ожидании второй линии метро). Но все же нам не под землю, а налево, ориентир — графически аккуратный силуэт купола цирка, но не доходя.
Адрес: ул. 8 марта, 46
Набережная реки Исеть
Набережная — удивительное место. Пройдясь всего километр, чего только не увидишь. Тут и модные, но еще неосвоенные спросом особняки, и заготовки под видовые рестораны, спланированные в сытые годы. Из доступных уже сейчас достопримечательностей — памятник клавиатуре (зарытые в землю бетонные клавиши, по которым так увлекательно попрыгать). Если же в сердце романтика — памятник группе Битлз, ажурным абрисом застывший на фоне кирпичной стены. Смотришь и сразу хочется то ли во вчера, то ли на жёлтую подводную лодку. А может, всё и сразу.
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