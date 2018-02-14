Ресторан TGIFRIDAYS™ в Мытном Дворе вновь открыл свои двери для любителей американской кухни. Ресторан был временно закрыт на реконструкцию, и теперь готов вместить более 140 посетителей и удивить новым концептуальным дизайном.

В 2018 году ресторан встретил гостей обновленным интерьером, большими сытными закусками, гигантскими алкогольными коктейлями, сочными стейками и бургерами, а также увлекательным квестом в честь открытия.

В завершении мероприятия прошел мастер-класс по креольской кухне, которую не часто встретишь в ресторанах Екатеринбурга. Гости научилисьмастерски готовить джамбалаю, классическое креольское блюдо Нового Орлеана на основе риса, пряных специй, курицы, морепродуктов и соуса «Джамбалайя».

Американский ресторан TGI FRIDAYS™ – всемирно известный бренд, который популярен и любим в России вот уже 20 лет. Причина большой известности заключается в постоянном развитии бренда, который следует модным тенденциям. К юбилею ресторан в Мытном дворе не просто обновил интерьер, а представил гостям новую дизайн-концепцию ресторана. Его стиль «вырос» из тинэйджера. А старое пространство преобразилось в качественный стильный бар, в котором подают яркие, современные и гигантские коктейли, совсем как «по-взрослому».

Ресторан в новом формате ждет посетителей с 12.00 до 02.00 часов с воскресенья по четверг и с 12.00 до 07.00 часов по пятницам и субботам в ТЦ Мытный Двор (ул. 8 марта, 8д).