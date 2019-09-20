В Екатеринбурге пройдет крупнейший Евразийский ресторанный форум 2019

27-28 cентября в Екатеринбурге пройдет крупнейший Евразийский рестораный форум 2019, который объединит гуру своего дела - собственников ресторанного бизнеса, рестораторов, ведущих шеф-поваров, маркетологов из ресторанной сферы. Программа форума состоит из конференции 27 сентября и мастер-класса 28 сентября - «Анализ целевой аудитории и разработка бренд-стратегии ресторана».

Темы форума:

Тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса.

Как привлекать новых посетителей?

Управление рестораном

Обучение, мотивация, оплата и подбор персонала.

Что хотят клиенты, или как составить меню?

Как проводить опросы и интервью со своими клиентами?



Спикеры форума:

Максим Ползиков - генеральный директор Ginza Project Moscow (Москва)

Алексей Васильчук - владелец ресторанного холдинга RESTart Brothers («Чайхона #1», «Obed Bufet», «Ruski») (Москва)

Светлана Антонова - директор по маркетингу ресторанного холдинга RESTart Brothers («Чайхона №1», «Чайхона №1 Easy», «Ploveberry») (Москва)

Андрей Бова - бренд-шеф ресторана Первого президентского центра

Б.Н. Ельцина (Москва)

Олег Ананьев - владелец ресторанов «Le Burg 1905», «Труффальдино» и др. (Екатеринбург)

Валентин Кузякин - создатель ресторанов «Гастроли», «Крабы. Гады и вино» (Екатеринбург)

Витторио Соверина - шеф-повар ресторана «Dolce Vita» (Екатеринбург)

Яна Финн - директор по маркетингу и развитию группы ресторанов компании Resta Management (Екатеринбург)

Евгений Непомилуев - основатель ресторанной компании PEOPLE4PEOPLE и создатель сети PLOV project (Екатеринбург)

Оксана Перегуда - директор по маркетингу и рекламе сети мягких ресторанов «Своя компания» (Екатеринбург)

Евгений Кексин - создатель бара «Alibi», «Юность», ресторанов, «Огонек», «Ptizza Счастья» (Екатеринбург)

Яна Коршунова - ведущий российский эксперт по аромамаркетингу, коммерческий директор Aromagroup (Екатеринбург)

Яков Можаев - ресторанный критик (Екатеринбург)

Александр Пирогов - управляющий партнёр «The First Class Management» (Екатеринбург)

Евгений Богданов - руководитель направления стратегического развития компании Simple (Москва)



Место проведения:

27 сентября – ЖК Кандинский (ул. Гоголя, 18)

28 сентября – отель «Novotel» (ул. Энгельса, 7)

До 20 сентября стоимость билетов на «Евразийский ресторанный форум» составляет 5500 руб (вместо 7000), а на мастер-класс «Анализ целевой аудитории и разработка бренд-стратегии ресторана» - 6000 руб (вместо 8000).

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