В Екатеринбурге пройдет крупнейший Евразийский ресторанный форум 2019
27-28 cентября в Екатеринбурге пройдет крупнейший Евразийский рестораный форум 2019, который объединит гуру своего дела - собственников ресторанного бизнеса, рестораторов, ведущих шеф-поваров, маркетологов из ресторанной сферы. Программа форума состоит из конференции 27 сентября и мастер-класса 28 сентября - «Анализ целевой аудитории и разработка бренд-стратегии ресторана».
Темы форума:
Тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса.
Как привлекать новых посетителей?
Управление рестораном
Обучение, мотивация, оплата и подбор персонала.
Что хотят клиенты, или как составить меню?
Как проводить опросы и интервью со своими клиентами?
Спикеры форума:
Максим Ползиков - генеральный директор Ginza Project Moscow (Москва)
Алексей Васильчук - владелец ресторанного холдинга RESTart Brothers («Чайхона #1», «Obed Bufet», «Ruski») (Москва)
Светлана Антонова - директор по маркетингу ресторанного холдинга RESTart Brothers («Чайхона №1», «Чайхона №1 Easy», «Ploveberry») (Москва)
Андрей Бова - бренд-шеф ресторана Первого президентского центра
Б.Н. Ельцина (Москва)
Олег Ананьев - владелец ресторанов «Le Burg 1905», «Труффальдино» и др. (Екатеринбург)
Валентин Кузякин - создатель ресторанов «Гастроли», «Крабы. Гады и вино» (Екатеринбург)
Витторио Соверина - шеф-повар ресторана «Dolce Vita» (Екатеринбург)
Яна Финн - директор по маркетингу и развитию группы ресторанов компании Resta Management (Екатеринбург)
Евгений Непомилуев - основатель ресторанной компании PEOPLE4PEOPLE и создатель сети PLOV project (Екатеринбург)
Оксана Перегуда - директор по маркетингу и рекламе сети мягких ресторанов «Своя компания» (Екатеринбург)
Евгений Кексин - создатель бара «Alibi», «Юность», ресторанов, «Огонек», «Ptizza Счастья» (Екатеринбург)
Яна Коршунова - ведущий российский эксперт по аромамаркетингу, коммерческий директор Aromagroup (Екатеринбург)
Яков Можаев - ресторанный критик (Екатеринбург)
Александр Пирогов - управляющий партнёр «The First Class Management» (Екатеринбург)
Евгений Богданов - руководитель направления стратегического развития компании Simple (Москва)
Место проведения:
27 сентября – ЖК Кандинский (ул. Гоголя, 18)
28 сентября – отель «Novotel» (ул. Энгельса, 7)
До 20 сентября стоимость билетов на «Евразийский ресторанный форум» составляет 5500 руб (вместо 7000), а на мастер-класс «Анализ целевой аудитории и разработка бренд-стратегии ресторана» - 6000 руб (вместо 8000).
Специальное предложение – скидка 20% на билеты категории «Стандарт» и «Бизнес» для читателей Собака.ru по промокоду SOBAKA.
Зарегистрироваться на форум: http://e-r-f.ru
Пишите: zg-event6@list.ru, zg-event7@list.ru
Звоните: 8 (932)-613-88-66, 8 (932)-613-88-77
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.