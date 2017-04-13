Новое меню в Hyatt

Приглашаем вас попробовать обновленное меню и оценить сезонные ароматы и необычные текстуры.



Недавно прибывший шеф-повар отеля Витомир Джокович привнес свое видение в кухню ресторанов отеля Hyatt Regency, но при этом остался верным их оригинальной концепции. В ресторане CUCINA гостям предложат классику русской кухни и популярные средиземноморские блюда, а в NOBLE HOUSE - яркую эклектику Юго-Восточной Азии по аутентичным рецептам. Особенно приятно дегустировать новинки на летней террасе Hyatt!



Hyatt Regency, ул. Б. Ельцина, 8

(343) 253-1234,

ekaterinburg.regency.hyatt.com