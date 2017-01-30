Объявляем ТИКI недели в Berry Bar!

C 13/02 по 26/02 приглашаем в Berry, будем приближать лето!


Для вас будет действовать специальное тропическое предложение от нашего шефа-повара и лучшие тикi-коктейли от наших мега-барменов, тематический антураж и тикi-музыка!
По четвергам будем устраивать коктейльные мастер-классы, где расскажем о тикi-коктейлях, научим их готовить, устроим дегустацию.


По пятницам и субботам ТИКI DJ! Будет жарко!


ул. Белинского 35, тел. 266-89-30

ВНИМАНИЕ! УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

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