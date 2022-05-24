Конкурс красоты «Мисс и Миссис Юга России»

Ростов-на-Дону в мае этого года собрал самых красивых женщин со всего юга России. В категории «миссис» участвовали мамы, а в категории «мисс» девушки без детей. Участницы приехали из разных городов: Краснодар, Сочи, Белгород, Батайск. Белгород представляла Ирина Калинина. Основным критерием помимо красоты являлись гуманистические инициативы и благотворительные проекты конкурсанток, ориентированные на бескорыстную помощь людям в такие сложные времена. Ирина двенадцать лет занимается детским благотворительным проектом «Бумеранг добра» и курирует детский дом интернат в Республике Марий Эл. По результатам жюри Ирина Калинина стала «Первой вице-миссис Юга России 2022». Внешняя и внутренняя красота Ирины в очередной раз сработали в гармонии и не остались не замеченными.