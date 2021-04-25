Илья Горгиладзе

Журналист и музыкант Илья Горгилазде @ash_rec размышляет о сложностях взаимодействия самоучек с ритмом и гибкостью современного бытия.
Системный подход. Сам ярлык «самоучка» подразумевает рождение из хаоса. Скорее всего, творческая составляющая такой личности проявилась в порыве протеста против заданных норм. На нее не обращали должного внимания стараясь привить совершенно другие навыки или отправляли по ложному творческому пути, а, может быть, просто не замечали в упор и пускали на самотек. Это лишь несколько предположений, у каждого найдётся своя пачка причин, но все это ведет к одной (не всегда осознанной) мысли — «к черту дисциплину!» Большой взрыв внутри маленького человека. Новая творческая вселенная родилась. Она жаждет сметать все традиции и устои на своем пути. Если повезет, то когда-нибудь такая личность создаст из хаоса свою версию порядка и сможет влиться в общепринятый мир без потерь. Если повезет. Даже многим великим среди самоучек не всегда везло. Откровенно говоря — чаще не везло.
Вдохновение. Спонтанное, резкое, неконтролируемое. Может застать где угодно. Нет у него ни совести, ни чувства такта. На пробежке, в самолете, на семейном ужине, на киносеансе, во время секса… Оно может пробудить посреди ночи и не давать уснуть, может отключить мозг во время важной беседы, превратив собеседника в немое кино. Закон подлости — любимый принцип бытия у вдохновения.
Объективный взгляд на свое творчество. Полностью отсутствует. Ведь самоучку не учили быть объектом. Это всегда субъект в соку собственного мироощущения. Ох, как же это мешает знать себе цену. Особенно на начальных этапах.
«Голодный художник — это только в теории звучит красиво. На практике это трагедия со всеми вытекающими»
Упрямство. Высшей степени. Даже с ослом порой проще найти компромисс, чем с самоучкой и бесконечным «я ТАК вижу». Именно упрямство в 95% случаев мешает успешной самореализации самоучек как на рынке труда, так и в творческом комьюнити. Критика как покушение, советы как нападки, редакция как предательство. Принимайте таким, какой есть. Точка.
Стабильный заработок творчеством. Только когда научишься социальной маскировке. Будет сложно, но голодный (нищий) художник — это только в теории звучит красиво. На практике это трагедия со всеми вытекающими.
Скептическое отношение со стороны (в широком смысле) академизма. От этого никуда не деться. Тот, кто с раннего детства учился с максимальной отдачей, тратил уйму сил и свободного времени, отрабатывая навыки, пропускал вечеринки, тусовки, путешествия, стал творческой машиной в конце концов… Как этому человеку принять то, что самоучка может быть ровней? Тем более что самоучка может превзойти. Такое давление не повсеместно, но все же пульсирует время от времени на повышенной частоте.
Эти проблемы из вечных. Базовая философия обтачивает все те же камни, куда бы время ни направило исторический курс. В современном мире постмодерна размытие границ одно из актуальных направлений. Да, стало легче. Каждый может найти свое место под солнцем. Если постарается. Очень постарается.
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Макс Черман
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