Илья Горгиладзе

Системный подход. Сам ярлык «самоучка» подразумевает рождение из хаоса. Скорее всего, творческая составляющая такой личности проявилась в порыве протеста против заданных норм. На нее не обращали должного внимания стараясь привить совершенно другие навыки или отправляли по ложному творческому пути, а, может быть, просто не замечали в упор и пускали на самотек. Это лишь несколько предположений, у каждого найдётся своя пачка причин, но все это ведет к одной (не всегда осознанной) мысли — «к черту дисциплину!» Большой взрыв внутри маленького человека. Новая творческая вселенная родилась. Она жаждет сметать все традиции и устои на своем пути. Если повезет, то когда-нибудь такая личность создаст из хаоса свою версию порядка и сможет влиться в общепринятый мир без потерь. Если повезет. Даже многим великим среди самоучек не всегда везло. Откровенно говоря — чаще не везло.

Вдохновение. Спонтанное, резкое, неконтролируемое. Может застать где угодно. Нет у него ни совести, ни чувства такта. На пробежке, в самолете, на семейном ужине, на киносеансе, во время секса… Оно может пробудить посреди ночи и не давать уснуть, может отключить мозг во время важной беседы, превратив собеседника в немое кино. Закон подлости — любимый принцип бытия у вдохновения.

Объективный взгляд на свое творчество. Полностью отсутствует. Ведь самоучку не учили быть объектом. Это всегда субъект в соку собственного мироощущения. Ох, как же это мешает знать себе цену. Особенно на начальных этапах.