Марина Гордеева

Почему вы решили открыть филиал в Белгороде?

Сейчас многие стремятся попасть на телевидение и в кино, а также увидеть на телеэкранах своих талантливых, красивых и неповторимых детей и внуков. Если раньше для большинства людей это было неуловимой мечтой, то сейчас все как на ладони. Бери и делай. Регионы открыли нам множество талантов и Белгород вовсе не исключение. (Улыбается).

Кто основал школу «Останкино»?

Ольга Спиркина — актриса театра и кино, член Гильдии актеров кино России, член Союза кинематографистов России, академик Международной «Академии Телевидения». Более десяти лет назад она открыла в Москве школу телевидения «Останкино» и за это время школа выработала успешную стратегию развития личности под руководством опытных педагогов и мастер-классов от известных телеведущих, актеров, продюсеров и режиссеров Москвы. Выпускники школы успешно работают на федеральных и региональных телеканалах.

Какие направления обучения предлагаете?

Исчерпывающий выбор. (Улыбается). Школа осуществляет подготовку по следующим направлениям: имиджмейкер, мастерство публичного выступления, техника речи, курсы телеведущих, художник-гример, видеоблогер, детская школа телевидения, семейный детский телетеатр, модельная школа для детей, операторское мастерство, фотография. По окончании обучения каждый получает московское удостоверение и возможность пройти практику с дальнейшим трудоустройством на федеральных каналах. Белгородский филиал имеет лицензию на профильное образование.

Преподавательский состав из Москвы или есть и местные представители индустрии?

Наши квалифицированные педагоги прошли обучение в головном офисе школы телевидения «Останкино» в Москве. Преподавать будут не только опытные учителя Белгородчины, но и звезды театра и кино Москвы, среди которых выдающиеся журналисты, актеры и имиджмейкеры, имеющие многолетний практический опыт в теле- и киноиндустрии. Обучающимся предстоит увлекательное путешествие в мир кино и телевидения в лучших «спиркинских» традициях — насыщенные творческие занятия по московским программам, полное погружение в профессию и мастер-классы от знаменитостей с ТВ и кино. Дмитрий Дибров, Дмитрий Губерниев, Владимир Березин, Ксения Стриж, Роза Сябитова, Михаил Богдасаров и многие другие известные личности отметились среди спикеров нашей школы.