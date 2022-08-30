Татьяна Насонова

Четыре высших образования — это «ВАУ». Чем обусловлено такое рвение к знаниям?

Катастрофически люблю учиться. (Улыбается). В школе я была отличницей и на первое высшее поступала по результатам ЕГЭ. Мама хотела, чтобы я поступила на экономиста, но меня тянуло на юрфак. Все меня уверяли, что на юрфак попасть можно только по блату, но я все-таки подала документы и «замерла» в ожидании. Тем временем мама тоже отправила мои документы через конкурс «Губернаторский резерв» и сложилось так, что я поступила сразу на два высших. Дневное — юриспруденция, вечернее — экономика. На бесплатные отделения, само собой. К двадцати двум годам у меня было два полноценных высших образования. Следующий шаг — поступление в аспирантуру. Там получилась сложная история, поэтому за моими плечами две аспирантуры по разным специальностям. (Улыбается). Позднее я стала проректором в строительном университете, где получила степень магистра, а дальше переезд в Москву и работа в Федеральном Министерстве. Рвение к знаниям по сей день моя путеводная звезда, которая дарит мне много полезных контактов. Фактически это и формирует мой круг общения из людей «на десять из десяти».

Что побудило вас заняться музыкой?

Это был незакрытый гештальт. В прошлом году меня настиг личный кризис и в отношениях, и в работе. Тот самый этап, когда не знаешь, чего хочешь, не уверен в себе, задумываешься о правильности решений, принятых ранее — в общем, классический кризис, через который проходит большинство людей. В то время я училась на телеведущую в школе Первого канала. У меня нет музыкального образования, но в один момент я просто начала петь и ощутила, как во мне слились потоки новой энергии и волны успокоения. Наверное, сработал крик души. (Улыбается). К этому времени мной было написано очень много стихов в стол, так что с материалами для авторских песен проблем не было. И я решила — буду делать то, отчего кайфую и неважно, что обо мне подумают. Оперативно нашла себе команду и начала записывать песни. Недавно подарила песню маме на день рождения, получилось очень душевно и мило. Подумываю выложить ее на музыкальные платформы. (Улыбается).

Любите выступать на большую аудиторию?

Обожаю! Все идет из детства, когда родственники рассажены и, нравится им или нет, но все обязаны слушать мои концерты. (Смеется). А еще в детстве мы любили прямо на улице устраивать «танцы-песни» для соседей. Утром репетиция — вечером концерт. Во мне полностью отсутствует страх сцены и публичных выступлений. Шесть лет преподавательской деятельности не прошли даром. Я спокойно смотрю аудитории в глаза. Не ерзаю, не нервничаю — чувствую себя в своей тарелке на любом публичном выступлении. Но, стоит признать, когда первый раз пела на публику, легкий мандраж все-таки не обошел стороной. (Улыбается). Уверенность в себе зависит от уровня экспертности, чем он выше, тем сложнее человека поставить в неловкое положение. Тем более никто не обязан нравится абсолютно всем. Это тоже надо понять и принять.

Можно ли с чем-то сравнить ту палитру чувств, которая возникает внутри во время выступления?

Пожалуй — с влюбленностью. Ты до конца еще не понимаешь, как это работает, но уже кайфово. (Улыбается).