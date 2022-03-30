Сергей Беняш — бизнесмен, инвестор и тренер курса «Клуб миллионеров», где слово «миллионеров» не просто кликбейт

Тяга к бизнес-тренерству это зачастую следствие, где причина — успешный бизнес или правильные финансовые стратегии на бирже. Что у вас за плечами? Бизнес? Инвестиции? И то и другое?

Бизнесом я занимаюсь с 2006 года, а до этого работал в найме. Вершина карьерной лестницы покорилась стремительно — от оператора кол-центра до директора департамента продаж я поднялся, не успев оглянуться. (Улыбается). Компания была небольшой, расти было некуда, а меня не совсем устраивал финансовый аспект. Это и привело меня в собственный бизнес. Сначала это было свое дело, бизнесом это сложно назвать, далее дело набирало обороты, масштабировалось. Сейчас бизнес основной источник моего дохода. Но так было не сразу. Как и многие бизнесмены я столкнулся с распространенной проблемой — в обороте бизнеса деньги есть, рост есть, но я не могу выводить большие суммы средств без ущерба для бизнеса. В конце 2018 года я узнал про «Клуб миллионеров», попал на бесплатный семинар, был скептически настроен, но ушел под впечатлением. После этого я пересмотрел стратегию своего бизнеса, и мир вокруг начал меняться. Успешных решений стало больше, соответственно, и денег стало больше. Когда столько пользы приносит бесплатный промосеминар, возникает неподдельный интерес в полном прохождении курса. Уже во время курса я начал заниматься инвестициями, наращивать капитал и всесторонне обучаться финансовой грамотности.

Как вы заработали свой первый миллион?

Здесь надо определиться с понятием «первый миллион». (Улыбается). Миллион долларов я еще не заработал, но в этом году упорно иду к этой отметке. Поясню, что имеется в виду общее состояние средств, а не личный капитал. Первый миллион рублей, так сказать «у меня в кармане», был заработан относительно недавно в «Клубе миллионеров». В личном обороте такие суммы возможно мелькали и раньше, но отношение к деньгам было иное. «Есть деньги? Надо тратить!». (Смеется). Сейчас все по-другому, осознанно и планомерно. «Клуб миллионеров» научил меня аккумулировать деньги и выстраивать правильные стратегии по сохранению средств.

Кому будет полезен курс «Клуб миллионеров»?

Без сомнения — каждому. Особенно тем, кто хочет стать миллионером. (Смеется). После прохождения курса все ловят себя на мысли: «почему я не узнал этого раньше?». Свою дочь я записал на курс, когда ей было тринадцать лет. Здесь очень хорошо работает правило «чем раньше, тем лучше». Однозначно курс будет полезен тем, кто уже зарабатывает какие-то деньги, чтобы научиться ими управлять. Порог вхождения гораздо проще при таких условиях. Пожалуй, можно попробовать использовать курс как отправную точку для заработка, но базовая финансовая дисциплина сильно поможет сразу влиться в процесс. У меня есть друг, тоже бизнесмен, у которого интуиция на ведение дел поставлена от природы. Он без специального обучения применял на практике многое из того, что я узнал, проходя курс. Мне все-таки посчастливилось его заинтересовать и записать на курс «Клуб миллионеров», после прохождения друг был в полном восторге. Даже прокачанный человек вынес из клуба очень много пользы. Здесь же не только сухая информация и сплошная теория. Люди с похожими интересами знакомятся и делятся своим опытом. Формируется тусовка финансово-грамотных активных людей – предпринимателей, фрилансеров, работающих в найме, которые говорят на одном языке. На этой почве создаются совместные проекты, а, порой, полноценное партнерство.