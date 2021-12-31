Ирина Калинина

Что привело вас в юриспруденцию?

В этом направлении я мыслю с самого детства. Всегда знала, кем хочу стать, не отвлекаясь на мечты быть актрисой или певицей. И это с учетом того, что все в моей семье потомственные врачи. (Улыбается). Без преувеличений: мама, папа, бабушка, крестная — все! А я боюсь крови, уколов и вообще с медициной только на «вы». Когда пришло время выбирать высшее образование, я без колебаний отправилась на юридический. В семье удивились, но препятствовать не стали (спасибо родителям, что поверили в меня!). Тогда мы жили в Йошкар-Оле, где было пять юридических вузов, я подала документы во все пять и везде меня были готовы принять. Выбор пал на Современную гуманитарную академию, потому что там были московские дипломы и все экзамены, включая защиту диплома, мы ездили сдавать в Москву. Меня привлекали перспективы столицы, а амбиции сразу были настроены на международный уровень.

На каких делах специализируетесь вы и ваша компания Legal World LLC?

Все, что связано с бизнесом, экономикой и банкротством. Мы работаем только с юридическими лицами, у нас в производстве банкротство крупных предприятий, к примеру — нефтеперерабатывающих или стекольных с оборотом не менее трех-пяти миллиардов рублей в месяц. У нас есть офисы в Москве, Ростове, Краснодаре, Тель-Авиве и в Белгороде, конечно же. (Улыбается).

Верно ли утверждение — в современном мире каждому человеку нужен личный юрист?

Пожалуй, да, но скорее семейный. На западе это давно норма бытия, но в России крайне медленно приходят к этому, у нас до сих пор не сильно распространены семейные врачи, психологи и юристы. И из-за этого возникают очень большие проблемы. К нам часто обращаются люди, бизнес которых трещит по швам из-за шатких семейных уз, проблем с родственниками или испорченной дружбы. Бизнес-партнеры разводятся или ссорятся, что приводит иной раз и к развалу предприятия. Изначально ведь все друзья и все идет как по маслу в устных договоренностях под честное слово, пока не наступает момент личностного или финансового кризиса. Не все справляются с этим самостоятельно — в итоге кто-то остается ни с чем. Далеко не всегда добрая воля и совесть на первом месте в конфликтных ситуациях. В бизнесе нет друзей — либо бизнес, либо дружба. Поэтому необходим хороший специалист, который поможет составить и прописать партнерское соглашение на все случаи жизни, убережет от проблем с налогами и обеспечит юридическую безопасность всех заинтересованных сторон.

Без чего нельзя научиться побеждать?

Без веры в себя и без веры в то, что делаешь. Даже если человек прав, но в себя не верит, он может проиграть.

Кто сильнее всего повлиял на вас в карьерном плане?

Обошлось без этого, собственный настрой всегда полноценно оказывал на меня правильное влияние. Как говорят тренеры спортсменам: «Ты звезда только в тот момент, когда стоишь с наградой на пьедестале. Как только сошел с него, заново начинай пахать». Я знаю, о чем говорю, у меня за плечами плавание, волейбол, балет и хореография. (Улыбается). Нельзя гордиться тем, что было год назад, два года назад, три года назад. Нужно максимально самореализовываться здесь и сейчас, иметь повод гордиться собой в любой жизненный момент. Не нужно бояться негативного опыта — это самый эффективный способ для развития. Если все хорошо, человек находится в расслабленной стагнации, а вот когда начинается полный трэш — мозг активируется в поисках лучшей стратегии для решения проблем.

Количество ваших профессиональных номинаций, премий и попаданий в топ-списки с легкостью переваливает за двадцать! Какие из достижений особенно ценны для вас?

То, что для меня было необычно, ведь получение звания в своей профессиональной деятельности — это норма. (Улыбается). В 2020 году я начала пробовать нечто иное и это дало хорошие результаты. Во-первых, я стала первой вице-мисс России от бренда Smart Queen и внесла свою лепту в мировое изменение шаблонов красоты. Когда я вышла на сцену в Golden Palace, зал буквально взорвался овациями. Я даже немного испугалась и хотела повернуть обратно. (Улыбается). Меня приехали поддержать мои подписчики — это был невероятно прекрасный момент. Все три выхода публика сходила с ума, мне даже было стыдно перед другими девочками, которых встречали гораздо скромнее. Во-вторых, мой благотворительный проект «Бумеранг добра» номинировали в Швейцарии как «Лучший социальный проект России 2020 года» и прислали награду, благодаря чему меня узнал принц Монако и официально пригласил для вручения собственной награды за благотворительность. В-третьих, в 2022 году будет «Мисс мира» и я лечу от Белгорода в Дубай. (Улыбается).