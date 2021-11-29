Марина Резван и Сильвия Мешкова

Марина Резван @mvrezvan и Сильвия Мешкова @sylviavoice основали студию звукозаписи «MS PRODUCTION» @ms_production31, где каждый запоет как знаменитость
Профессионализм, эстетика, теплая атмосфера и микрофон, как у Майкла Джексона.
Как воплотилась идея создания собственной студии звукозаписи?
Марина:
Я родилась и жила в Москве, где с детства ощущала тягу к музыке. Очень любила передачу «Утренняя звезда» и часто представляла себя поющей на сцене. (Улыбается). Но атмосфера взросления в девяностых увела меня в другую сторону. Так вышло, что я была в затяжном семилетнем декрете и это дало много времени подумать о самореализации. Не в финансовом плане, здесь скорее про личностный рост. Я вспомнила то чувство из детства и решила заняться вокалом. Так в моей жизни появилась Сильвия. Со временем это переросло в идею о собственной студии.
Сильвия:
Изначально мое присутствие в рабочем процессе студии не предполагалось вовсе. (Улыбается).
Марина:
Так и есть! Я долго советовалась с Сильвией и наконец решилась. Нашла подходящее помещение, дизайнера и процесс пошел. Полгода мы делали ремонт, продумывали все нюансы. Брали в качестве референса несколько крупных московских студий, в том числе студию Тимоти. С точки зрения отделки помещения и звукоизоляции все получилось на отлично, но возникли трудности с персоналом и грамотным техническим оснащением студии. Пандемия тоже ставила палки в колеса. На одном из занятий у Сильвии меня осенило. Я предложила ей переехать в студию и заниматься там со своими учениками, помогать мне с развитием, оборудованием и работой с клиентами.
Сильвия:
Звучало это так: «А давай ты возьмешь все свои вещи и переедешь ко мне!». (Смеется). Для меня это были и серьезный шаг и большая ответственность. Первый месяц я привыкала, предлагала небольшие изменения для комфортного совмещения студии с музыкальной школой и в один момент поняла — это место стало моим вторым домом. Получился очень удобный и практичный формат. Я вложила много физических и душевных сил в становление студии. Мы прохлопывали все углы, настраивали оборудование, подбирали технику, ведь все должно соответствовать необходимым стандартам и внешне вписываться в стиль оформления помещения.
Ваш деловой союз — это синергия творческого и рационального?
Марина:
В основном творческого. (Смеется).
Сильвия:
И немножко рационального. (Улыбается). Это уже можно назвать родственной связью. Этапы — приятельницы, подруги, ученик и учитель — давно позади. Все намного глубже. Хотя по жизни я привыкла все делать сама, наш тандем с Мариной очень вдохновляет.
Марина:
Мы тонко чувствуем друг друга, из нас получилась отличная команда. Мне нужно совсем немного пообщаться с человеком, чтобы оценить его потенциал. Другими словами — у меня чутье на талант. Представляете, сколько граней таланта Сильвии я познала за годы общения и занятий. Это покорило меня.
Что предлагает ваша студия творческим людям?
Сильвия:
Концепция студии — помочь любому желающему воплотить творческую мечту и проявить себя через голос. Мы предлагаем качественную профессиональную звукозапись вплоть до сведения, мастеринга и коррекции голоса. То есть мы работаем и с опытными людьми, и с новичками, и с теми, кто вообще ни разу не записывал свой голос. Также мы можем снять небольшой клип в стенах студии на записываемую песню. Помогаем человеку почувствовать себя звездой. Не каждый может выйти на сцену и спеть, но в студии спеть гораздо проще.
Марина:
Мы помогаем человеку раскрыть свою душу и почувствовать радость. Создаем приятную эстетичную атмосферу и незабываемые эмоции. Время как бы останавливается в стенах студии, что помогает расслабиться и отвлечься от беспокойства и суеты.
«Мы помогаем человеку раскрыть свою душу и почувствовать радость»
Если человек не умеет петь, но очень хочет порадовать близких песней собственного сочинения, стоит обратиться к вам?
Сильвия:
Однозначно! Когда человек поймал себя на мысли «хочу спеть», значит, ему надо срочно обратиться к нам. (Улыбается). Мы живем во время тик-токеров, которые не учились петь, но тем не менее не стесняются пробовать себя в этом направлении. Правильная обработка и тюнинг голоса помогают выстроить все по нотам, даже если человек не совсем в них попал или не попал совсем. (Смеется). Все будет звучать хорошо и слаженно. Каждый желающий запоет у нас на студии не хуже популярных знаменитостей. Такой душевный подарок близкие никогда не забудут.
Правда ли, что петь может каждый, нужен лишь правильный подход?
Сильвия:
О да! В нашей студии может вообще каждый. (Улыбается). А если рассмотреть это с точки зрения обучения вокалу, то ответ такой же — да. Нет людей, которые не могут петь. Мы все говорим, используем разные интонации, выражая эмоции голосом, что уже создает некоторые колебания в голосе. Никто не говорит как робот на одной ноте. У каждого есть своя мелодика в голосе. К тому же нельзя рассматривать слух однобоко в духе «есть слух, нет слуха». Со слухом все устроено сложнее, и он имеет множество проявлений.
Ритмика — это слух, умение различать женский и мужской тембр голоса — и это слух. Попадание в ноты — это координация голоса со слухом. Все это можно наладить регулярными тренировками. У кого-то получится быстрее, у кого-то это займет больше времени, но способен на это каждый человек, не испытывающий проблем с речевым аппаратом. Главное — по-настоящему захотеть.
Марина:
Желание, усердие, наличие времени и правильный индивидуальный подход — вот основные составляющие прогресса. Проверено на собственном опыте. (Улыбается).
Главный микрофон на студии той же модели, что и микрофон, в который Майкл Джексон записал свой самый продаваемый альбом Thriller. Это помогает людям чувствовать себя уверенней на записи?
Марина:
Этот микрофон как вишенка на торте — дополняет собой ощущение полной отдачи при создании студии. Наша гордость, которая придает уверенности и гостям, и нам самим.
Сильвия:
Это та же модель, с теми же акустическими параметрами и с тем же волшебством внутри. После записи люди выходят из комнаты со знанием, что спели в профессиональный микрофон, который занимает почетное место в истории мировой культуры. Об этой атмосфере мы и говорили ранее. У нас все продумано до мелочей.
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Геннадий Литвинов
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