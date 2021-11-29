Марина Резван и Сильвия Мешкова

Как воплотилась идея создания собственной студии звукозаписи?

Марина:

Я родилась и жила в Москве, где с детства ощущала тягу к музыке. Очень любила передачу «Утренняя звезда» и часто представляла себя поющей на сцене. (Улыбается). Но атмосфера взросления в девяностых увела меня в другую сторону. Так вышло, что я была в затяжном семилетнем декрете и это дало много времени подумать о самореализации. Не в финансовом плане, здесь скорее про личностный рост. Я вспомнила то чувство из детства и решила заняться вокалом. Так в моей жизни появилась Сильвия. Со временем это переросло в идею о собственной студии.

Сильвия:

Изначально мое присутствие в рабочем процессе студии не предполагалось вовсе. (Улыбается).

Марина:

Так и есть! Я долго советовалась с Сильвией и наконец решилась. Нашла подходящее помещение, дизайнера и процесс пошел. Полгода мы делали ремонт, продумывали все нюансы. Брали в качестве референса несколько крупных московских студий, в том числе студию Тимоти. С точки зрения отделки помещения и звукоизоляции все получилось на отлично, но возникли трудности с персоналом и грамотным техническим оснащением студии. Пандемия тоже ставила палки в колеса. На одном из занятий у Сильвии меня осенило. Я предложила ей переехать в студию и заниматься там со своими учениками, помогать мне с развитием, оборудованием и работой с клиентами.

Сильвия:

Звучало это так: «А давай ты возьмешь все свои вещи и переедешь ко мне!». (Смеется). Для меня это были и серьезный шаг и большая ответственность. Первый месяц я привыкала, предлагала небольшие изменения для комфортного совмещения студии с музыкальной школой и в один момент поняла — это место стало моим вторым домом. Получился очень удобный и практичный формат. Я вложила много физических и душевных сил в становление студии. Мы прохлопывали все углы, настраивали оборудование, подбирали технику, ведь все должно соответствовать необходимым стандартам и внешне вписываться в стиль оформления помещения.

Ваш деловой союз — это синергия творческого и рационального?

Марина:

В основном творческого. (Смеется).

Сильвия:

И немножко рационального. (Улыбается). Это уже можно назвать родственной связью. Этапы — приятельницы, подруги, ученик и учитель — давно позади. Все намного глубже. Хотя по жизни я привыкла все делать сама, наш тандем с Мариной очень вдохновляет.

Марина:

Мы тонко чувствуем друг друга, из нас получилась отличная команда. Мне нужно совсем немного пообщаться с человеком, чтобы оценить его потенциал. Другими словами — у меня чутье на талант. Представляете, сколько граней таланта Сильвии я познала за годы общения и занятий. Это покорило меня.

Что предлагает ваша студия творческим людям?

Сильвия:

Концепция студии — помочь любому желающему воплотить творческую мечту и проявить себя через голос. Мы предлагаем качественную профессиональную звукозапись вплоть до сведения, мастеринга и коррекции голоса. То есть мы работаем и с опытными людьми, и с новичками, и с теми, кто вообще ни разу не записывал свой голос. Также мы можем снять небольшой клип в стенах студии на записываемую песню. Помогаем человеку почувствовать себя звездой. Не каждый может выйти на сцену и спеть, но в студии спеть гораздо проще.

Марина:

Мы помогаем человеку раскрыть свою душу и почувствовать радость. Создаем приятную эстетичную атмосферу и незабываемые эмоции. Время как бы останавливается в стенах студии, что помогает расслабиться и отвлечься от беспокойства и суеты.