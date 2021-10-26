Управляющая стоматологической клиникой «Дента Арт» — Ксения Виноградова — ломает стереотипы и совмещает стоматологию с живописью.
Как вы решили организовать бизнес в медицинской сфере? Почему выбрали стоматологию?
Жизнь так сложилась. (Улыбается). В свое время мама хотела, чтобы я поступила на медицинский и пошла по ее стопам. Но я сначала выбрала иностранные языки, а потом отучилась на бухгалтера. Бухгалтером проработала десять лет и остро осознала, что занимаюсь чем-то не тем. Дошла до точки кипения, уволилась и просидела полтора года дома, разбираясь в себе. Поняла наконец, что работа только ради денег угнетает и подавляет меня. В это же время мне предложили поучаствовать в открытии стоматологии. К врачебной практике это не имело никакого отношения — управление, бухгалтерия, финансы — завхоз, другими словами. (Улыбается). Само собой, работая в такой сфере в качестве директора, я глубже погрузилась в мир стоматологии и почерпнула много новых знаний. Это очень помогает в общении с клиентами, ведь любой профессионал должен детально вникать в то, чем управляет, и быть при этом чутким психологом. Когда мы только открылись, я буквально жила в клинике. Наводила порядки, занималась стройкой, сидела на ресепшене и даже ассистировала врачам. Сейчас у меня уже нет ощущения, что я иду на работу — я иду заниматься любимым делом. Механизм отлажен, все работает на совесть.
Ваша работа в клинике вдохновила семью?
Да, моя старшая дочь учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Если бы у меня был ресторан, она не пошла бы учиться на стоматолога. (Смеется). А если серьезно, то мы составили гороскоп для Даши, где медицина фигурирует как призвание. Это хорошо легло на наличие интереса к этой теме у нее самой, и никто не стал препятствовать. Дочь выбрала то, что по душе. Тем более — все подготовлено для дальнейшего развития этого навыка. Знает, чего хочет, понимает, куда стремится. У меня было совсем не так. Ева же, младшая дочь, слишком артистичная и точно не свяжет свою жизнь с медициной.
Когда человек делает то, что ему нравится — он обречен на успех
В каком возрасте вы заинтересовались искусством?
С раннего детства. Я ходила в музыкальную школу, была солисткой в хоре. Мой дядя работает композитором в Москве и все члены семьи, кроме старшей дочери, играют на музыкальных инструментах. Музыка всегда окружала меня. Если человек творческий, то творческий во всем. Тяга к прекрасному не отпускает, а лишь усиливается с годами, что и привело меня к коллекционированию живописи. Сначала это были работы неизвестных художников. Украшала пространство вокруг себя на средства, которые могла выделить. Первые шесть картин от именитого мастера я приобрела в Ереване у потомственной художницы Гоар Саргсян. Привезла их из Еревана домой и поняла, что вся эта история принесла мне огромное удовольствие. Не только у меня дома, но и на стенах в клинике стало больше картин из моей коллекции, что пришлось по душе и работникам, и пациентам, и гостям. Если кто-то интересуется, я с удовольствием провожу экскурсию, ведь об искусстве можно говорить часами. Само собой, это все не ради денег. К покупке картин я не отношусь, как к бизнесу. Это для души.
Недавно прошла презентация корпоративной коллекции картин компании «Дента Арт». Какие художники попали в выборку?
Когда я начала углубляться в коллекционирование, то поняла, что в Белгороде много талантливых художников. Одно арт-событие сменяло другое и, спустя некоторое время, я познакомилась лично с Григорием Новиковым, Олегом Булавиным, Сергеем Бастаджяном, Анастасией Лукшой. Естественно, все знакомства сопровождались покупкой картин. Выстав-ка — покупка, выставка — покупка. Все эти художники внесли частичку себя в те полотна, что представлены в корпоративной коллекции «Дента Арт».
Есть ли картина, которая вам ближе всего по духу?
Пожалуй — «Внутренний ветер» Сергея Бастаджяна. Всегда чувствую сильный внутренний отклик при созерцании этой картины. Между нами будто есть какая-то сакральная связь. Картина наполняет меня вихрем эмоций, но в то же время заставляет задуматься о незыблемой силе духа, о воле, противостоящей всем невзгодам.
Если человек творческий, то творческий во всем
Без чего вы не сможете обойтись ни дня?
Без любви, эмоций и общения с родными. Это самое важное. У меня большая семья, и все мы в очень теплых и дружественных отношениях.
Что нужно современной женщине, чтобы достигнуть успехов в бизнесе?
Когда человек делает то, что ему нравится — он обречен на успех. А что еще? Учиться, учиться и еще раз учиться. Самореализация не придет из пустоты. Чем больше пробуешь, тем лучше калибруешь свои предпочтения. Это касается любых сфер деятельности. Немного удачи, конечно же, тоже не помешает. (Улыбается).
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Милена Духненко
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