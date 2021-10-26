Ксения Виноградова

Как вы решили организовать бизнес в медицинской сфере? Почему выбрали стоматологию?

Жизнь так сложилась. (Улыбается). В свое время мама хотела, чтобы я поступила на медицинский и пошла по ее стопам. Но я сначала выбрала иностранные языки, а потом отучилась на бухгалтера. Бухгалтером проработала десять лет и остро осознала, что занимаюсь чем-то не тем. Дошла до точки кипения, уволилась и просидела полтора года дома, разбираясь в себе. Поняла наконец, что работа только ради денег угнетает и подавляет меня. В это же время мне предложили поучаствовать в открытии стоматологии. К врачебной практике это не имело никакого отношения — управление, бухгалтерия, финансы — завхоз, другими словами. (Улыбается). Само собой, работая в такой сфере в качестве директора, я глубже погрузилась в мир стоматологии и почерпнула много новых знаний. Это очень помогает в общении с клиентами, ведь любой профессионал должен детально вникать в то, чем управляет, и быть при этом чутким психологом. Когда мы только открылись, я буквально жила в клинике. Наводила порядки, занималась стройкой, сидела на ресепшене и даже ассистировала врачам. Сейчас у меня уже нет ощущения, что я иду на работу — я иду заниматься любимым делом. Механизм отлажен, все работает на совесть.

Ваша работа в клинике вдохновила семью?

Да, моя старшая дочь учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Если бы у меня был ресторан, она не пошла бы учиться на стоматолога. (Смеется). А если серьезно, то мы составили гороскоп для Даши, где медицина фигурирует как призвание. Это хорошо легло на наличие интереса к этой теме у нее самой, и никто не стал препятствовать. Дочь выбрала то, что по душе. Тем более — все подготовлено для дальнейшего развития этого навыка. Знает, чего хочет, понимает, куда стремится. У меня было совсем не так. Ева же, младшая дочь, слишком артистичная и точно не свяжет свою жизнь с медициной.