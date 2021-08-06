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«Белгород-Курск.Собака.ru» июль-август онлайн версия журнала

Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июль-август 2021.

СЛОВО РЕДАКЦИИ

Рубрика «Портреты»

МОДА

Лицо с обложки

Юлдус Бахтиозина

Творческое объединения «КРУЖОК» и  Юра Борисов

КРАСОТА

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