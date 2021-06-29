РАССЛАБЬТЕСЬ.
СДЕЛАЙТЕ ГЛУБОКИЙ ВДОХ.
МЫ ВКЛЮЧАЕМСЯ В СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ.
С нами Анна Михайлова — проводник в осознанность и доверенное лицо всего самого прекрасного в этом мире.
У вас очень сильная позитивная аура. Где вы черпаете столько энергии?
Энергия приходит от общения с людьми. Меня сильно заряжают результаты моего позитивного влияния на жизни людей. Иногда мне, как и всем, хочется побыть одной и выступить в роли незримого наблюдателя, но чаще тянет в эпицентр событий. (Улыбается). Красота во всем и умение ее увидеть — дополнительный источник жизненных сил. Я стараюсь получать радость и веселье от всего, что меня окружает. Недавно у меня «на глазах» распустились пионы, превратились из маленьких бутончиков в большие цветы. Это было восхитительно! Примеров подобных простых радостей вокруг не счесть, ведь наш мир полон красоты. Ходьба босиком по траве, купание в прохладном водоеме, творчество, путешествия к океану, посещение бани. Важно любить жизнь и любить себя.
Кто помог вам осознать себя проводником в осознанность?
Все началось с двух моих давних увлечений — пошив нижнего женского белья и черно-белая фотография на тему красоты женщин и женских тел. Одно вытекало из другого и легко совмещалось, но со временем пламя интереса начало затухать. Дошла, как говорится, «до ручки» и в голове родилась громкая мысль «все, хватит!». В духе шутки, когда дошел до дна и снизу постучали. (Смеется). Я прекрасно понимала, есть что-то еще для самовыражения, и сформулировала себе такой вопрос: «Через что я смогу реализовать себя и свои таланты, приносить пользу людям и получать желаемый доход?». Окинула взглядом свою пустую квартиру, в которую только что переехала. Решила, что я полностью готова для принятия новой информации от окружающего мира. Сразу же забыла предыдущий вопрос (смеется), открыла Instagram и наткнулась на пост одного незнакомого человека, за которым мне интересно было наблюдать, где шла речь про незнакомые (на тот момент) понятия Access Bars и Facelift. То ли это была интуиция, то ли судьба — не могу сказать точно, но я начала вчитываться и впитывать с интересом всю информацию. Уже через неделю я нашла тренера и начала обучение. Это можно считать отправной точкой.
«Важно любить жизнь и любить себя»
Просветите, что такое Access Bars и Facelift?
Простыми словами — это энергетический массаж головы и лица, оказывающий влияние на все тело. Методики и техники Access позволяют с помощью активации энергетических точек на голове легко и приятно разрядить негативные мысли и эмоциональные травмы, убрать блоки и освободиться от разного психологического мусора. Это помогает человеку лучше услышать себя, свои истинные желания и научиться принимать правильные решения напрямую из души. Каждый человек обладает суперсилой — выбирать. Жизнь — это быть, а не существовать. Делать собственный выбор, а не навязанный. Взаимодействуя с миром мы дарим и получаем. И в первую очередь это взаимодействие происходит через тело. Тело ведь имеет сознание и реакция этого сознания всегда «на лицо». Через техники Access мы расслабляем голову, тело и лицо, а в расслабленном состоянии, согласитесь, жить легче. Поэтому я за легкость и осознанность. Отсюда и слово «проводник». Я не навязываю своих восприятий мира, жизни и взглядов. Лишь задаю вопросы, создающие новые возможности. Про признание и принятие своих талантов, про гармонию с собой и своим телом, про победу над своими страхами, сомнениями и ограничениями. Это прямой путь из состояния бессилия и безвыходности к искренней радости. У каждого есть интересная точка зрения, нет никаких догм и правил в этом деле. Каждый сам выбирает краски, чтобы расписать свою жизнь. Как бы вы хотели, чтобы выглядела ваша жизнь?
Как получилось собрать сообщество клуба Блиновской в Белгороде?
В 2018 году я познакомилась с этим марафоном исполнения желаний, ведь все мы хотим, чтобы наши желания исполнились (и я не исключение). За год я прошла все марафоны: про отношения между мужчиной и женщиной, между друзьями, про семью, отношения с самим собой… После чего меня не оставляло любопытство насчет других людей, которые проходили эти марафоны, и об исполнении их желаний. Во мне зародился организаторский интерес к проекту. Я поделилась этим с друзьями, они меня поддержали и помогли организовать первую встречу. После публикации в социальных сетях нашей встречи я узнала, что нас («блинчиков») много. В геометрической прогрессии мне начали писать люди и стало понятно — нужно сформировать клуб единомышленников. Так и появился «Клуб Блиновской» в Белгороде. После первой клубной встречи возникла идея собраться и сходить на премьеру фильма «Марафон желаний», и я взялась за организацию. Это был настоящий праздник с фотозоной, шампанским, розыгрышами и даже с пони, переодетым в единорога. (Улыбается). Это было масштабно, собралось сто пятьдесят человек. В зале не было пустых мест. С этого момента интересующихся клубом людей все больше и больше. Мы объединены идеей совместных встреч, создания поддерживающей атмосферы и дружбы.
Почему стоит сходить на фестиваль «КукуруZа. Fest»?
К слову, фестиваль появился как логическое продолжение «блинчиков». Клуб развивался, становилось все больше людей, которые хотели заявить о себе и своей деятельности. Мне захотелось предоставить им такую возможность, что и привело к созданию проекта. Сразу образовалась группа инициативных ребят и мы с помощью мозгового штурма придумали название и концепцию. «КукуруZа» — это про семью, дружбу и отдых, про живую музыку и раскрытие творческого потенциала, про общение и подарки, про легкость и веселье. Это платформа для будущих и действующих предпринимателей, здесь участники заявляют о себе, своих товарах и услугах, делятся опытом побед и с чем они столкнулись в процессе развития своего дела. Мы планируем проводить несколько таких встреч за год. И, конечно, открыты к новым идеям. Приглашаем принять участие и посетить наш проект.
Поделитесь опытом работы на «Заводе котельного оборудования»?
Десять лет назад я пришла на завод, окончив два высших учебных заведения. Работаю менеджером в отделе продаж энергетического оборудования. Очень благодарна работникам завода, которые бережно и с трепетом обучили меня всему, что нужно знать об оборудовании и особенностях работы на крупном предприятии. Романтика командировок и серьезность этой сферы деятельности тоже подогревали мое рвение. Таким образом я объездила весь Дальний Восток, побывала на Камчатке и во Владивостоке, увидела Тихий океан. Мое взаимодействие в рамках рабочих обязанностей охватывает все сферы заводской жизни. От рабочих и высшего руководства до партнеров и начальников других крупных предприятий. Здорово, что можно поговорить со всеми. Нет никаких запретов в общении и открытость людей сильно подкупает. В итоге я осознала, что связала свою жизнь с циркуляцией энергии в физическом и ментальном воплощении. Каждое мое дело, трудовая деятельность и увлечения дополняют друг друга. Чем бы я ни заинтересовалась, энергия — мой язык взаимодействия с миром.
Текстовый блок #576850
«Как бы вы хотели, чтобы выглядела ваша жизнь?»
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Милена Духненко
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