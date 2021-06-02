Марина Гордеева

Что для вас мода и стиль?

Мода и стиль — это в первую очередь вдохновение. Желание меняться у меня в крови, и мода позволяет это делать. Признаться, я не всегда сразу принимаю тренды, но со временем применяю практически все из них. Думаю, желание и умение меняться — это и есть молодость. (Улыбается). Эту способность я больше всего ценю в людях. Для меня мода стоит в одном ряду с музыкой и фотографией. Все это дает поток энергии, которая так важна для полноценной и счастливой жизни.

Что повлияло на формирование вашего стиля?

Актуальность формирует стиль. Я люблю просматривать новые коллекции и вдохновляться ими. Сезонные дизайнерские вещи, безусловно, имеют большой энергетический заряд, ведь мода всегда отражает изменения в обществе. Насмотренность, пожалуй, мой главный ориентир. Правильные блогеры, талантливые дизайнеры, красивые стильные девушки — этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе повестки.

Новые тренды в одном образе — тотал или микс?

На сегодняшний день мое настроение соответствует тотал. Я понимаю, что миксовать идеально сможет только стилист, хорошо знакомый с историей моды и близкий мне по духу. Поиски такого продолжаются. (Улыбается).

В чем находите вдохновение для повседневных образов?

На самом деле каждая вещь в моем гардеробе соответствует определенному настроению и состоянию. Утром я просто задаю себе вопрос: «Какой я хочу быть сегодня?». Доброй, агрессивной, вдумчивой или привлекать к себе взоры. (Смеется). Гардероб работает как психотерапевт, только круче (гораздо!). Если присмотреться повнимательнее к выбору своего лука, можно сделать много выводов, связанных не только с одеждой.

Вам нравится пользоваться услугами стилистов?

Очень нравится. Это всегда неожиданный взгляд на себя. Из белгородских мастеров высоко ценю сотрудничество с Ириной Белокопытовой. Несколько раз был неудачный опыт (но чему можно научиться, не совершая ошибок?). К таким стилистам я, конечно же, не вернусь. Честно говоря, до сих пор не поняла, как надо выбирать стилиста. Важно, и чтобы человек был на одной волне со мной, и знание вопроса было по-настоящему глубоким, а все это выясняется уже в процессе работы.