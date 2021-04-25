Алла Сабанова

Что вдохновило вас на открытие частного детского сада?

Если бы на этот вопрос нужно было ответить одним словом, я бы ответила: жизнь. Сейчас модно искать предназначение, призвание, мечту. В моем случае наоборот - мечта нашла меня. С раннего детства во мне жила уверенность, что я буду работать с детьми. Теми, что помладше — дошкольного возраста. Хотелось быть тем взрослым, который услышит ребенка, станет другом, даст опору для больших и красивых свершений дальше. Почти всю мою жизнь я, так или иначе, держала эту мысль в фокусе, читала, узнавала о методиках развития и образования, мне это было просто интересно. Когда появились свои дети, с ними пришли идея и возможность начинать воплощать в жизнь то, что долго ждало своего часа. Здесь стоит сделать ремарку, что на дворе были «лихие» девяностые, подобный опыт мало кто разделял, и единственными детьми, на ком можно было апробировать мои методики развития и обучения, были мои собственные. Дети быстро выросли, а с ними окрепла и моя уверенность в правильности выбранного пути, и, конечно же, в том, что мои знания и методики работают. Так у меня в доме открылась первая студия раннего развития для деток. Через год доросла до кабинета в офисном центре, через два целый этаж офисного центра был в моем распоряжении, а через три года этот путь привел в «ГУДВИН». Изначально это был семейный центр с множеством услуг, где у меня было два кабинета для занятий. Концепция семейного центра постепенно вытеснялась высоким спросом на наши образовательные услуги (у нас ооочень круто получалось!), и мы стали работать с утра до вечера, что позволяло родителям оставить детей на весь день, не переживая за качество их времяпрепровождения. Сейчас, спустя пятнадцать лет, мы сеть частных детских садов и центров развития нового поколения с широким функционалом, большим количеством развивающих направлений и множеством групп. Большой и местами нелегкий путь уместился в пару предложений, но, оглядываясь назад, я понимаю, какое удовольствие было его пройти.

Ребенок для родителя великая ценность, заботу о которой доверить можно не каждому. Как у вас получается соответствовать не только высоким запросам родителей, но и детей?

Однажды я услышала фразу: все любят своих детей, но любить чужих — огромный труд. Она меня как маму очень задела, будто бы любовь и хорошее отношение к ребенку кончаются за порогом дома. Это было очень грустное и ресурсное понимание одновременно. Позже, принимая важные для «ГУДВИНА» решения, я всегда спрашивала себя: «А как бы я сделала для своих детей?». Благодаря этому принципу мне и удалось создать пространство, где каждый ребенок будет «свой». Дети строгие критики, их не обманешь. Можно легко успокоить родительское сердце, создать картинку: купить хорошее оборудование в группы, заполнить день ребенка занятиями, чтобы к первому классу три языка и таблица умножения, но такой задачи у меня никогда не стояло. Моя задача — чтобы ребенок бежал в сад утром и не спешил уходить вечером, потому что ему хорошо. Ребенок не раскроется, если над ним нависает взрослая строгая тетенька или дяденька. Рассмотреть, найти подход, раскрыть таланты и умения каждого — в этом и есть фундаментальная цель и ценность команды. Здесь нет никакого механизма, только душа. Я всем говорю: «Переступили порог «ГУДВИНА»? Значит, теперь вы на территории любви и доброты. Все остальное оставляем за порогом». Наверное, в этом и есть секрет.