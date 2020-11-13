Константин Зайнулин

Человек, который ежедневно думает и действует в нескольких направлениях одновременно и делает это максимально осознанно.
Как такое возможно?
Он сам все нам рассказал!
«Я очень ответственный человек, все пропускаю через сердце».
Рынок инновационных технологий — одна из сфер вашей деятельности. Что он из себя представляет?
В этом направлении мы двигаемся уже больше года. Занимаемся проектированием, монтажом и поставкой оборудования для домашних солнечных систем. У себя в доме, который строится в данный момент, я полностью отключил газ. Вместо этого будут солнечные панели и электричество из магистральной сети по недорогому тарифу. Сортировка отходов — еще одно направление нашей деятельности. Помогаем людям узнать о местах приема вторсырья и разобраться в маркировке на упаковках. С недавних пор продаем швейцарские домашние компостеры, которые перерабатывают бытовые отходы. Компостер работает следующим образом: собираем все органические остатки, правильно их сортируем, чтобы не было крупных костей или косточек, далее отправляем их в компостер, а через сутки достаем готовый компост и удобряем им землю. Кроме того, наша компания устанавливает оборудование под названием Volts Battery — накопитель солнечной либо сетевой энергии. Если дом обесточит из-за аварии на линии, Volt Battery обеспечит электричеством дом на сутки, а то и на пару суток, в зависимости от интенсивности потребления. Люди не всегда готовы к внедрению наших инноваций, но продажи постепенно растут по всей России. К тому же занимаемся проектированием различных электросистем для бизнеса: гибридных, солнечных, сетевых. Обращаемся к собственникам помещений, в которых находятся продовольственные супермаркеты, и предлагаем оснастить крыши этих зданий солнечными панелями. Помимо этого, мы периодически выезжаем на субботники. Один из недавних проходил на улице Донецкой. В самом ее конце есть тусовочные места, где люди любят проводить свой досуг, но не любят убирать за собой. Администрация выделила нам «КамАЗ», и мы его полностью загрузили мусором. К сожалению, через две недели там все стало по-прежнему. Людям предстоит большая работа над собой, если они хотят жить в безотходном экологическом будущем с разумным потреблением. В каком-то смысле я чувствую себя первооткрывателем на локальном рынке инновационных технологий. (Улыбается).
Как образование помогло вам в достижении успеха?
В школе я был бунтарем, девять или десять троек в аттестате. (Смеется). После поступил в индустриальный техникум и закончил его с красным дипломом. Потом отучился шесть лет заочно на экономическом факультете. Не могу сказать, что получил там полезные знания из учебной программы, зато сильно прокачал коммуникативный навык. Научился находить общий язык с разными людьми. Самый ценный опыт мне дала сама жизнь.
Я из небогатой семьи. У нас были хорошие времена, но были и трудные. Именно трудные времена мотивировали меня на то, что мои дети никогда не будут так жить. Закрепилось все рабочим опытом в группе компаний «Вестер» — сети супермаркетов и гипермаркетов. У них были самые передовые технологии на то время. Там я изучил «1С» на уровне профессионального пользователя и даже обучал персонал.
«Спорт помогает мне выплеснуть остатки неизрасходованной энергии, но это не по любви. Это надо».
Когда впервые попробовали начать свое дело?
В двадцать три года. Оформлял под ключ кредиты, ипотеки и так далее. В 2008 открылся и в 2008 закрылся. (Смеется). Сразу после этого попал в «Агро-Белогорье», где проработал почти пять лет и дорос до начальника ФЭО. Это была хорошая школа, которая помогла разобраться в бизнес-процессах. Со временем назрела идея собственного дела. Открыл склад для хранения и доставки продуктов в магазины. Мясо, колбасы, сыры… Несколько лет этим занимался, вырос до сети розничных магазинов, благополучно закрыл их все из-за отсутствия рентабельности и ушел в оптовые продажи. На сегодняшний день в моем портфеле несколько бизнес-направлений: бухгалтерия, digital, реклама, прямые продажи и юриспруденция. О последнем расскажу подробнее. Дело в том, что мы обладаем более широкими компетенциями по части оказания юридических услуг, чем многие штатные юристы. Зачастую компании нанимают себе специалиста в определенном направлении, теряя тем самым в функционале. Закрывать все задачи одному — миссия невыполнима. (Улыбается). В юридической компании «Аверс» работает команда юристов, которые справятся с любым вопросом: банкротство, слияние компаний, арбитраж, сопровождение сетевых контрактов, претензионная работа и многое другое. К слову, в арбитраже у нас 100% выигранных дел.
Такой широкий спектр деятельности подразумевает большую ответственность и колоссальный стресс. Что помогает вам справляться с этим?
Это точно! На все нужно очень много внимания и концентрация. Большие объемы стресса испытываю не только я, но и люди, которые помогают мне управлять бизнес-процессами компаний. Когда у тебя одно направление в бизнесе, процесс протекает размеренно и плавно. Здесь же надо реагировать быстро, четко, с эмоциями и в сжатые сроки. Само собой, нужно уметь правильно отвлекаться, чтобы не сойти с ума и не вызывать «скорую» каждые два месяца из-за вегетососудистой дистонии. (Смеется). Я очень ответственный человек, все пропускаю через сердце. Раньше выезжал порыбачить каждый квартал либо в Астрахань, либо в Вологду, но этот год проехался по мне танком. Ситуация обострилась, некоторые города закрылись. Пришлось отдыхать у себя на участке. Разбил палатку рядом с водоемом и погружался в абсолютный релакс.
У вас есть вторая страница в Instagram @zainulin__lr. Было бы здорово узнать об этом подробнее.
На одной из этих палаточных вылазок умудрился подхватить клеща и заболел боррелиозом. В процессе поиска различных способов, чтобы восстановить кишечник, вышел на продукцию LR. Сейчас я занимаюсь созданием бизнес-структуры сообщества людей, которые продвигают продукцию этой компании путем прямых продаж. В компании LR более семисот наименований продукции, представленной в четырех направлениях: биологически активные добавки (витамины, минералы, иммуномодуляторы, пробиотики), уходовая косметика, декоративная косметика и парфюмерия. Качество продукции на высоте. В пользовании все индивидуально и на любителя, как и у любого производителя. Я сам активно использую продукцию LR, пью минералы и питьевые гели на базе алоэ. Сказать, что я чувствую себя хорошо — ничего не сказать.
Многие мои знакомые уже попробовали продукты LR при восстановлении микрофлоры кишечника, в том числе переболевшие коронавирусом и другими болезнями,которые требуют лечения антибиотиками. Эффективность проверена на себе. Все продукты очень достойные, а я тот еще скептик. (Улыбается). Поэтому и развиваю это направление. Препараты внесены в классификатор БАД, у каждого есть свой номер и сертификация. Практически все производится в немецком городе Ален. К слову, с LR открыты многие возможности для улучшения жизни, такие как путешествия, обучение, достойный заработок. Компания дает большие возможности для трудолюбивых и настойчивых людей.
Какие традиции есть в вашей семье?
Есть традиция собираться за большим деревянным столом из Малайзии. У меня большая семья, очень большая. (Улыбается). Практически все дни рождения мы празднуем вместе. Сейчас у меня третий брак. Какие традиции я принес в новую семью? Наверное, само понятие «семья». Это очень осознанный брак. Я отец трех дочерей: Дарины, Насти и Алены. Две от третьего брака и одна от второго. При возможности готовлю на всю семью что-нибудь особенное. Это уже можно назвать традицией.
«Самый ценный опыт мне дала сама жизнь. Я из небогатой семьи. У нас были хорошие времена, но были и трудные. Именно трудные времена мотивировали меня на то, что мои дети никогда не будут так жить».
Любите готовить?
Обожаю! Я уделяю этому особое время и могу два, три дня готовиться к блюду. Сам процесс приготовления — это нечто. Очень люблю варить различные виды ухи. Недавно научился делать шурпу и плов, но рыба мое все. Жарить, варить, засаливать, коптить… С мясом я поаккуратнее. Организму требуется больше энергии, чтобы его переварить. Ем его примерно раз в три дня. В принципе, вся моя семья и все мои друзья любят готовить и вкусно покушать. На этой почве даже может возникнуть спор. (Улыбается).
Расскажите про свои увлечения и хобби.
Три года назад соединил свою любовь к рыбалке со спортом и стал кандидатом в мастера спорта по карпфишингу. Получил травмы несовместимые с этим спортом и осознал, что это всего лишь хобби. Не тот спорт, ради которого стоит себя калечить. Сейчас я занимаюсь с персональным тренером. Стараюсь быть в форме. Спорт помогает мне выплеснуть остатки неизрасходованной энергии, но это не по любви. Это надо.
Как опытный бизнесмен дайте совет для начинающего поколения предпринимателей.
Для начинающих я советовал бы не начинать. (Смеется). Необходимо найти себе ментора. Поработать под руководством состоявшегося делового человека, учиться у него и впоследствии сделать совместный проект. Такая схема может сработать. А вот продавать бабушкину квартиру, чтобы открыть кофейню, не надо. Не то сейчас время. Все нужно делать максимально осознанно.
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Геннадий Литвинов, Василий Кучма
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