Анастасия Шатерная

Расскажите немного о себе? Как вы пришли к идее открытия своего магазина одежды?

Я живу в небольшом посёлке Красная Яруга Белгородской области и занимаюсь бизнесом с 2010 года, раньше работала продавцом в магазине бытовой химии. Идея об открытии своего дела появилась после разговора с моим начальником. Мы обсуждали, в чем нуждаются женщины нашего населенного пункта. Среди основных запросов были носки, колготки, нижнее белье. Эти вещи можно было купить только в соседнем поселке, на вещевом рынке, до которого нужно было еще доехать.

Также многих волновала проблема подбора красивых и стильных образов для женщин с округлыми формами. По себе знаю, насколько это тяжело. Производители очень редко отшивают одежду для полных девушек, которая бы подчеркнула их достоинства и скрыла недостатки.

Мой директор предложил мне развивать свое дело и выставлять на продажу то, чего действительно не хватает населению.

Поэтому правильно заданный вопрос, полученный ответ на него, разговор с моим руководителем стали первыми шагами к открытию своего дела. Все произошло быстро и спонтанно. Видимо, так и должно было случиться.

Вы являетесь предпринимателем более десяти лет. В любом деле есть переломные моменты. Какие были у вас?

С самого открытия магазина возникли проблемы. Во-первых, нужно было воплотить идею без средств. Начали с нуля. Мой муж встал на биржу труда. Нам выдали пятьдесят тысяч на оформление ИП.

К тому же, у меня не было наставников, которые могли бы помочь, ответить на вопросы, дать совет. Я поняла, что в моем окружении нет таких людей, которые были компетентны и опытны в вопросе предпринимательства.

Ну и, конечно, пандемия имела свои негативные последствия. Я начала отчаиваться, хотелось видеть результат, а его не было. Но мы вынесли урок, главное – не останавливаться и не опускать руки, продолжать работать, и тогда все обязательно получится.

Как вы пришли к идее о пошиве одежды под собственным брендом?

Однажды я искала информацию в интернете и наткнулась на сообщество предпринимателей. Начали общаться. В нашем кругу мы обсуждали, чего хотим от своего дела, и делились нашими мечтами. Я рассказала о своем желании шить женскую одежду: комфортную, стильную, красивую, которая подошла бы всем женщинам. И меня поддержали. Сказали, чтобы я перестала бояться и просто начала делать. Мир должен был узнать о моих желаниях и идеях.

Кроме того, поняла, что мне хочется большего, чем просто заказывать одежду у поставщиков и перепродавать ее. Я сотрудничала как с русскими, так и с иностранными компаниями. Для своих девушек мне хотелось делать что-то уникальное, интересное, то, что не найдешь в масс-маркете. Так из моих желаний и идей родился бренд SUNASHANY.

Вы участвуете в медийном проекте «Доступное новое обновление» от «Лаборатории Касперского». Как узнали о проекте?

Я заменяла всех в магазине: была продавцом, уборщицей, товароведом, лицом магазина. В прошлом году у меня появилась цель - полностью автоматизировать свое дело.

Мой ноутбук и желание знать больше – главные помощники. Всю информацию я получаю из книг, интервью с предпринимателями и из интернета. Начала искать ответы на свои вопросы, как упростить ведение своего дела. Увидела рекламу на YouTube о проекте «Доступно новое обновление» и сразу решила подать заявку.

Поделитесь эмоциями от участия в проекте.

Это самый большой челлендж за всю мою жизнь. Такого адреналина у меня не было никогда. С самого первого звонка не могла поверить в то, что я прошла отбор и являюсь участником этого проекта.

С момента подачи заявки и по сегодняшний день этот проект воспринимаю как вызов самому себе. Это то, что было нужно мне и моему делу. Я ловила каждое слово от наставников, они профессионалы своего дела, давали советы, обратную связь, кейсы.