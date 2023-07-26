Дарья и Ксения

Стоматологическая клиника «Дента Арт» продолжает укреплять статус второго дома для основательницы Ксении Виноградовой. Теперь в клинике работает ее дочь Дарья.
Обоюдная страсть к искусству, максимально доверительное общение, идеальный баланс рабочих и семейных отношений.
Почему вы выбрали стоматологию?
Дарья:
Корни этого решения дали о себе знать еще в школьные годы. В девятом классе нужно было выбрать предметы для ОГЭ, а меня больше всего интересовали биология, химия и английский язык. Уже тогда я понимала, что медицина и здоровье близкие мне по духу направления. В десятом и одиннадцатом классах это понимание закрепилось, процесс погружения в химию и биологию полностью захватывал меня. Само собой, то что у мамы есть собственная клиника — сработало как дополнительная мотивация. С девятого класса я постоянно приходила и наблюдала за происходящим в клинике. Помимо этого, сфера красоты тоже не оставляла меня равнодушной. Я даже училась на визажиста. (Улыбается). Стоматология впоследствии стала для меня идеальным вариантом, ведь это здоровье, помноженное на красоту. Я почувствовала в этом свое призвание
Вы сразу поддержали дочь с выбором профессии?
Ксения:
Учитывая то, что я выбрала выжидательную позицию — сильно не вмешиваться и не влиять на выбор своих детей, в рамках разумного, конечно же, я бы поддержала любые начинания. Тем более связанные с медициной. Безусловно, интерес к рабочим процессам клиники у Даши оказал свое влияние. И это было для меня большой радостью. Идеальное совпадение. (Улыбается). К сожалению, я не доктор, но уж очень тепло от мысли, что моя дочь теперь вовлечена со мной в одно дело. К тому же она зашла с медицинской стороны, что делает наш союз крепче и продуктивнее. С помощью Даши я и сама больше реализовываюсь и карьерно, и личностно
В «Дента Арт» уже на протяжении десяти лет в прямом и переносном смысле дарят людям улыбки. Что помогает принимать правильные решения и гармонично развивать ваше дело?
Ксения:
В основе принятия всех решений всегда должны быть порядочность, человечность и совесть. Маркетинг, бизнес-планы и прочая коммерция — это важно, но второстепенно. В медицине только так. Стремление помогать людям, умение поставить себя на место пациента — зубы ведь есть у всех, и все мы знаем, что такое зубная боль. В сложных и спорных ситуациях я всегда занимаю сторону пациента, так шутят наши доктора. (Улыбается). А я и есть пациент, я не лечу людей. Такая особенность восприятия формируется, если директор клиники сам не является доктором. В нашем коллективе я прислушиваюсь к мнению докторов, так как они все профессионалы. У меня нет ни с кем медицинской конкуренции внутри коллектива, я не давлю авторитетом знаний. Поэтому мне проще вести простой человеческий диалог и выстроить доверительный мост между пациентами и докторами.
Когда заходишь в вашу клинику, то понимаешь, какое это необычное место. Везде красивые картины. Как вы придумали такой концепт?
Ксения:
«Дента Арт» — искусство во всем» — так гласит наш слоган. (Улыбается). У меня всегда было много картин дома и это увлечение перекочевало и в рабочий интерьер. Я все в клинике обустраивала по своему вкусу. Страсть к искусству здесь читается буквально на каждом квадратном метре. Это, к слову, очень помогает некоторым пациентам абстрагироваться от больничных фобий, ведь о медицинском учреждении здесь напоминает только стерильная чистота. Но это не было первичной целью, все-таки я это делала в первую очередь для себя. Ведь это мой второй дом. Да и работать гораздо приятнее в уютной и расслабляющей атмосфере, что подмечают и наши сотрудники. Тот случай, когда делал все, как чувствуешь, а это оказалось фирменной фишкой. (Улыбается).
Дарья:
Я разделяю страсть мамы к искусству и живописи. У меня дома тоже свой маленький выставочный зал. (Улыбается). Это важная часть жизни и я даже не могу представить интерьер квартиры без моих любимых произведений искусства. Соответственно, когда я прихожу на работу, то чувствую себя как дома. Наши постоянные пациенты, кстати, зачастую замечают, если на стенах клиники появилось что-нибудь новенькое. Иногда бывают развернутые мнения, к которым мы прислушиваемся. Мама часто меняет что-то местами или докупает новые картины, или же мы меняем местами домашние картины с картинами из клиники. Это очень динамичный круговорот семейных картин. (Улыбается).
Поделитесь творческими задумками в стенах «Дента Арт». Планируете какие-нибудь выставки?
Ксения:
Время от времени мы проводим выставки из коллекции «Дента Арт», а также персональные выставки художников. Это происходит не очень часто, всего пару раз в году, но баловство плавно перетекает в традицию, и ее мы планируем поддерживать. А что это будет - останется нашим маленьким секретом. (Улыбается).
Есть ли какие-то новые работы в вашей коллекции картин, которые хочется отметить?
Ксения:
Если их перечислять, то наберется более двадцати! В разные промежутки жизни у меня разные фавориты, но если любовь к картине возникла однажды, то полностью она не утихает никогда.
Как бы вы описали ваши отношения друг с другом?
Дарья:
Наши отношения, наверное, можно описать как лучшие подруги. Не мама с дочкой, не коллеги, а именно подруги. Каждый день мы очень много разговариваем, затрагивая широкий спектр тем — от рабочих и личных до просто веселых разговоров ни о чем. (Улыбается). Знакомые удивляются тому, какие у нас с мамой доверительные отношения. Мама никогда меня не осудит и всегда поддержит. У меня нет от нее никаких секретов.
Ксения:
Мы очень близки, это правда. Да мы и созваниваемся по сто раз на день. Даже когда вечером сидим по домам, постоянно набираем друг другу и никогда не прощаемся. Мало ли, через полчаса появится новая тема для обсуждения. (Смеется).
Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Настя Фалькова
Стиль: Уля Вогэль
Визаж и волосы: Вита Рехачева
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