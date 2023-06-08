Новые имена в медицине Белгорода и Курска 2023

Редакция «Собака.ru» делает справочник молодых медиков и знакомит вас с талантливыми врачами, которым доверяют горожане. Все они - адепты доказательной медицины, успевают писать кандидатские и научпоп, разрабатывают патенты и ведут блоги с ликбезом, разоблачая фейковые схемы самолечения. Этот рейтинг читает весь Белгород и Курск! Да и вся Россия!
Алексей Дюмин
Главный врач Борисовской ЦРБ
В период пандемии руководил ковидным госпиталем на двести коек на базе Борисовской центральной районной больницы, спасая людям жизни и помогая справиться с главным вирусным недугом двадцать первого века. По специальности Алексей — торакальный хирург. За его плечами - ординатура по общей хирургии и переподготовка на онколога. Уже около года Алексей проводит занятия по оказанию первой помощи в Борисовском районе и является преподавателем медицинских классов. Помимо этого, Алексей проводит консультации в рамках проекта психологической доврачебной поддержки «Адаптация». В свое время увлекался экстремальными видами спорта: альпинизмом и скалолазанием, а сейчас катается на мотоцикле и сноуборде.
Что бы вы изменили в нашем здравоохранении?
«Я хочу напомнить цитату Л.Н. Толстого: «Смешны требования людей, курящих, пьющих, объедающихся, не работающих и превращающих ночь в день, о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездоровый образ жизни…». В нашей системе здравоохранения основную ответственность несет медицинский работник. Нигде не написано, что человек обязан следить за своим здоровьем. Он сам должен ходить к врачу для профилактики болезней, проходить диспансеризацию, вакцинацию и только тогда может требовать от нашей системы полный спектр бесплатной медицинской помощи. Возможно, мои слова кому-то покажутся слишком жесткими, но только так мы сможем реально «победить» некоторые болезни, увеличить не только продолжительность жизни, но и ее качество».
Сергей Луговской
Врач-флеболог, кандидат медицинских наук
В прошлом году открыл в Белгороде специализированный «Центр лечения вен». Знает, как правильно вылечить варикоз лазером и не только, используя самые современные методики, а также помогает девушкам избавиться от «звездной болезни» и сохранить красоту ног. Сергей активно ведет свой медицинский блог.
Почему вы предпочли работать в частной, а не в государственной клинике?
«После окончания института я проработал восемь лет в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Это очень хороший опыт, который позволил в дальнейшем заниматься флебологией и работать в частной практике. Важно развиваться не только с точки зрения медицины, но и лично. К сожалению, в государственной клинике были рамки, за которые не всегда можно было выйти. Тем не менее я благодарен за тот опыт, который получил. Именно совокупность факторов, труд и работа над собой привели меня к открытию клиники, которая помогает людям быть здоровыми и красивыми».
Марина Стефанова
Главный врач Ракитянской ЦРБ
Марина по специальности — врач-терапевт. Главным врачом она стала два года назад, а до этого боролась с пандемией, принимая непосредственное участие в организации одного из самых больших ковид-госпиталей в регионе. Преданность профессии, умение принимать очень непростые решения в короткие сроки и фокус на лучший результат — три основных фактора, раскрывших Марину как сильного руководителя. Глубоко убеждена, что с профессиональным выгоранием можно и нужно бороться. В первую очередь с помощью чувства юмора.
Вы за доказательную медицину?
«Только так и не иначе! Пока я лично не разберусь в механизме действия, не пойму, на какие этапы процессов в организме влияет та или иная процедура, а главное — не буду на сто процентов уверена в безопасности, никогда ничего не назначу».
Ирина Авдеева
Кандидат медицинских наук, врач-невролог, генеральный директор ООО «Медицинский центр «Ривьера»
Ирина справляется с достаточно широким спектром проблем - от болей в спине, головных болей и головокружений до нарушений сна, тревоги, усталости и быстрой утомляемости. Помимо врачебной практики, Ирина успешно реализует себя в образовательной деятельности, являясь старшим преподавателем кафедры нервных болезней и восстановительной медицины Медицинского института НИУ «БелГУ». На самом старте карьеры работала в государственной поликлинике на протяжении трех лет, где познала механизмы режима многозадачности, что и легло в основу профессиональной жизни, задав правильный ритм на многие годы.
Чем вы гордитесь больше всего?
«Своей семьей, которая всегда поддерживала во всех начинаниях: университет, аспирантура, работа от обычного врача поликлиники до спикера всероссийских конгрессов и генерального директора медицинского центра премиального уровня».
Ольга Конева
Главный врач в ООО «КДФ-Белгород», репродуктолог, кандидат медицинских наук
Забота о репродуктивном здоровье женщин — профессиональный выбор Ольги - одновременно и сложный, и прекрасный. Большая моральная и физическая нагрузка, высокая ответственность, тактичность и скрупулезность — все это помогает в работе с бесплодием, невынашиванием беременности, планированием беременности, экстракорпоральным оплодотворением и программой «Отсроченное материнство». У Ольги плотное расписание, поэтому заранее продумайте запись на прием.
Что больше всего мотивирует вас?
«Меня мотивируют пациенты и, конечно же, успешные результаты моей работы. Важно давать всем женщинам шанс на возможность обрести счастье материнства. Каждая женщина уникальна, как и ситуации, с которыми пациентки обращаются за помощью».
Алина Польская
Детский невролог в частной клинике «Вита Лонга»
Алина всегда мечтала работать с детьми, восхищаясь их искренними эмоциями, непосредственностью и живым интересом ко всему новому. В интернатуру по неврологии попала волею судьбы, было вакантным только место невролога, но затем в этой специальности осталась по любви. Первые девять лет работала в стационаре – психоневрологическом отделении городской детской больницы. Самые сложные случаи (ДЦП, эпилепсия, гидроцефалия, орфанные заболевания), тяжелые диагнозы и наставничество грамотных старших коллег — база Алины, без которой невозможно стать настоящим профессионалом. Затем было множество дополнительных обучений, курсов повышения квалификации, аспирантура в Институте мозга человека им. Н. Бехтеревой в Санкт-Петербурге и постепенный переход на светлую сторону доказательной медицины, где нет места препаратам-пустышкам и не показавшим эффективных результатов сомнительным методам терапии.
Почему вы предпочли работать в частной, а не в государственной клинике?
«С рождением второго ребенка появилась потребность пересмотреть свою нагрузку. Практика в частной клинике с более свободным графиком стала оптимальным вариантом совмещения работы и заботы о семье. Мой прием носит не совсем академический характер. Например, я могу сесть рядом на коврик, достать игрушечную кассу, овощи и фрукты, и пока ребенок погружен в наш «магазин» – измерить физические параметры, проверить рефлексы, оценить крупную и мелкую моторику. Могу дать малышу в руки машинку и вместе с ним поискать фары, багажник, попутно оценивая понимание обращенной речи и звукоподражание. Осмотр во время игры – мой козырь! Это отлично помогает провести врачебный прием без лишних детских волнений. Родители часто удивляются, что ребенок не плакал. Более того, не хотел уходить из кабинета доктора. За пятнадцать лет в детской неврологии сформировался мой собственный стиль работы. Это не только умение найти подход к ребенку, но и взаимопонимание с родителями, что не менее важно. Через несколько месяцев откроет свои двери клиника детской неврологии доктора Польской. Первая клиника доказательной медицины в Белгороде. Островок заботы о здоровье детей без назначения ненужных обследований и непонятных схем лечения. Только грамотный подход лучших специалистов».
Евгения Тикунова
Офтальмохирург в лечебно-диагностическом отделении Калужского филиала МНТК им. академика С.Н. Федорова в Белгороде, кандидат медицинских наук
Высокоточная диагностика и передовые технологии в лечении глазных заболеваний — два основных профессиональных постулата. На прием к Евгении записываются не только белгородцы, но и жители Курской, Воронежской, Луганской и Донецкой областей. Любовь к офтальмологии возникла у Евгении на четвертом курсе университета. Причем не терапевтическая, а сразу хирургия. Нельзя ни с чем сравнить то удовлетворение и, пожалуй, счастье, которые испытывает офтальмохирург, когда после проведенной операции человек, долгое время невидящий, получает зрение. В настоящий момент приоритетное место в работе занимает хирургия катаракты. Благодаря использованию современного оборудования и расходных материалов пациенты за считанные минуты в амбулаторных условиях получают отличное зрение без какой либо очковой коррекции. Еще одно направление – витреоретинальная хирургия. Данный вид хирургических вмешательств используется для устранения патологии сетчатки и стекловидного тела. Зачастую это тяжелые заболевания глаза, которые приводят к значительному снижению зрения, а иногда и к полной потере.
Чем вы больше всего гордитесь?
«Я горжусь дочерью — это главная радость в жизни. Горжусь мамой, которая помогает и поддерживает меня в любой ситуации. Горжусь, что работаю в ведущем офтальмологическом центре страны и даже мира».
Анастасия Родионова
Оперирующий врач-оториноларинголог в Курской областной многопрофильной клинической больнице
За восьмилетний стаж работы Анастасия с блеском отточила медицинские навыки своей специальности. Септопластика, вазотомия и конхотомия носовых раковин, шейверная полипотомия, гайморотомия, аденотомия, тонзиллэктомия, микроларингоскопия с удалением новообразований гортани — все это спектр возможностей Анастасии, что в прямом смысле помогает пациентам лор-стационара Курской областной многопрофильной клинической больницы дышать полной грудью. Такой талант не может оставаться незамеченным, поэтому Анастасия - неоднократный призер и победитель всероссийской онлайн-премии «Про докторов».
Расскажите про важный опыт в вашей работе.
«Обожаю наше отделение и нисколько не жалею, что выбрала именно профессию лор-врача. У нас самый молодой коллектив во всей больнице, включая нашего любимого заведующего, но, несмотря на возраст, мы с легкостью справляемся со всеми клиническими случаями и успешно проводим самые сложные операции на лор-органах. То, что я попала именно в Курскую областную клиническую больницу — стало судьбоносным для меня. Здесь столько изумительных врачей, специалистов, профессоров, я успела поработать почти со всеми. С уверенностью могу заявить — у этих людей есть чему учиться, им можно доверить близких и знакомых, а компетенция и человечность персонала достойны самых бурных оваций».
Дмитрий Левин
Стоматолог-хирург в стоматологической клинике «Дента Арт»
Мастерски избавляет людей от традиционного страха перед болью в стоматологическом кресле профессиональным подходом и современными методами работы. Особенно если в прошлом у пациента был травмирующий опыт с другими зубными врачами. Дмитрий не пренебрегает анестезией, умело применяя ее на практике, и готов взяться за решение любой проблемы полости рта, даже если для этого придется задействовать большую команду специалистов. Проработанные планы лечения, бережное отношение к каждому клиенту и истинная любовь к своей профессии — все это про Дмитрия Левина, стоматолога-хирурга с восьмилетним стажем.
Как вы справляетесь с эмоциональным выгоранием?
«Пожалуй, главный источник выгорания — большой поток людей далеко не всегда сдержанных и терпеливых. Как правило, стараюсь ставить себя на место пациента, особенно если попался сложный с эмоциональной точки зрения случай. Поход к зубному для большинства людей сильный стресс и каждый человек реагирует по-своему. Эмпатия помогает мне выработать правильное отношение к любому пациенту и бережет меня от эмоционального выгорания».
Юрий Мезенцев
Врач-косметолог, создатель школы нитевого лифтинга
Юрий уже не первый год стоит на страже красоты и здоровой кожи. Когда-то он подумывал заняться пластической хирургией, но корейские косметические технологии перевернули его жизнь с ног на голову. Теперь у Юрия своя школа, которая скоро обретет международный статус, собственная линейка косметики MEZENTSEV CARE и множество счастливых клиентов, безоговорочно доверяющих Юрию свой внешний вид.
Вы сторонник доказательной медицины?
«Однозначно, да! И, прежде чем внедрять новые методы, я тщательно изучаю все публикации и исследования. Более того, самостоятельно исследую моменты, которые меня особенно интересуют. Считаю, что в российском здравоохранении необходим тотальный переход на строго научный подход в обследовании и лечении».
Фото: Тигран Лалаян, Мария Глазунова, Ирина Уварова, Алина Ткаченко, архив Ольги Коневой.
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