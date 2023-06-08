Новые имена в медицине Белгорода и Курска 2023

Алексей Дюмин

Главный врач Борисовской ЦРБ

В период пандемии руководил ковидным госпиталем на двести коек на базе Борисовской центральной районной больницы, спасая людям жизни и помогая справиться с главным вирусным недугом двадцать первого века. По специальности Алексей — торакальный хирург. За его плечами - ординатура по общей хирургии и переподготовка на онколога. Уже около года Алексей проводит занятия по оказанию первой помощи в Борисовском районе и является преподавателем медицинских классов. Помимо этого, Алексей проводит консультации в рамках проекта психологической доврачебной поддержки «Адаптация». В свое время увлекался экстремальными видами спорта: альпинизмом и скалолазанием, а сейчас катается на мотоцикле и сноуборде.

Что бы вы изменили в нашем здравоохранении?

«Я хочу напомнить цитату Л.Н. Толстого: «Смешны требования людей, курящих, пьющих, объедающихся, не работающих и превращающих ночь в день, о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездоровый образ жизни…». В нашей системе здравоохранения основную ответственность несет медицинский работник. Нигде не написано, что человек обязан следить за своим здоровьем. Он сам должен ходить к врачу для профилактики болезней, проходить диспансеризацию, вакцинацию и только тогда может требовать от нашей системы полный спектр бесплатной медицинской помощи. Возможно, мои слова кому-то покажутся слишком жесткими, но только так мы сможем реально «победить» некоторые болезни, увеличить не только продолжительность жизни, но и ее качество».