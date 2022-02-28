Натуральные гидролаты из источника заповедника Чатыр-Даг

АО «Алуштинский эфиро-масличный совхоз-завод» производит гидролаты из источника заповедника Чатыр-Даг
В последние месяцы наблюдается рост числа людей, которые жалуются на выпадение волос после Covid-19. Согласно исследованиям специалистов, выпадение волос после коронавируса происходит у 24% пациентов. Патология относится к последствиям коронавирусной инфекции. АО «Алуштинский эфиро-масличный совхоз-завод» на основе гидролатов производит средства против выпадения волос, для укрепления и лечения волос именно после перенесенной коронавирусной инфекции.
Начальник лаборатории АО «АЭМСЗ», доцент кафедры медицинской и фармацевтической химии ИБТЭФ «КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат фармацевтических наук Бурцева Елена Владимировна рассказывает журналу «Собака.ru» о разработанном препарате.
«Постковидное выпадение волос — проблема, о которой все больше говорят и решение которой, все больше ищут!
Конечно, выпадение волос после COVID-19 – процесс обратимый. Правильная реабилитация после болезни способствует восстановлению организма и началу фазы роста волосяных фолликулов.
Для того чтобы помочь своему организму быстрее справиться с последствиями коронавирусной инфекции, специалисты советуют пройти курс укрепляющих процедур. Относительно волос могут помочь восстанавливающие, стимулирующие лосьоны, мезотерапия. В этом разрезе популярными являются гидролаты для волос.
Согласно международным стандартам, гидролат или ароматная вода (aromatic water, hydrolate) − это дистилляционная вода, образующаяся после паровой дистилляции эфиромасличного сырья и отделения эфирного масла. По внешнему виду гидролат представляет собой прозрачную жидкость, содержащую небольшое количество водорастворимых компонентов эфирного масла и имеющую запах и вкус соответствующего эфирного масла. Гидролаты являются продуктами исключительно растительного происхождения, прошедшие сложный многоэтапный процесс переработки.
С каждым днем все больше женщин открывают для себя прелесть применения натуральных гидролатов не только для решения проблем с волосами и кожей головы. Ведь гидролат – несмываемый спрей, который способен сделать уход за волосами необыкновенно простым и очень эффективным. Если регулярно использовать гидролаты для волос, они могут существенно улучшить состояние локонов за короткое время.
Главная особенность гидролатов — удивительная проникающая способность, и чем больше вы доверяете их целебным свойствам, тем эффективнее ваш уход за кожей головы и волосами.
Распыляя гидролат на чистые локоны, будь они влажные или сухие, вы обеспечиваете своим волосам идеальный спрей-уход, а именно — лёгкое невидимое покрытие, увлажняющее, питающее и защищающее одновременно.
Эффект от применения гидролата – увлажнение волос, тонизирование кожи головы и шлейф аромата — вы получите сразу. А вот целебные его свойства — укрепление корней, устранение перхоти, активный рост, восстановление поврежденных волос — проявятся чуть позже, при регулярном применении.
АО «Алуштинский эфиро-масличный совхоз-завод» производит гидролаты, используя не только выращенное в экологически чистом регионе растительное сырьё, а еще и воду источника Крымского Природного Заповедника горного массива Чатыр-Даг. Именно поэтому все средства натуральны, наполнены природной силой и богаты биологически активными веществами. Из всех гидролатов, находящихся в ассортименте, следует выделить гидролаты лаванды, розы, лопуха, розмарина, шалфея, иссопа.»
Старейший завод-совхоз (в этом году ему исполняется 100 лет) сам выращивает лаванду, розу, розмарин, шалфей. Из этих растений выпускают гидролаты:
Гидролат лаванды оказывает увлажняющее действие на кожу головы, устраняет сухую перхоть. Помогает вернуть блеск тусклым волосам, ликвидирует сухость и ломкость.
Гидролат розы может применяться как натуральный кондиционер, который придает волосам блеск и шелковистость. Гидролат уменьшает жирность волос, усиливает их рост. Является эффективным средством при борьбе с перхотью и профилактике воспалительных реакций.
Гидролат лопуха питает волосы и предотвращает облысение; способствует быстрому росту волос.
Гидролат розмарина укрепляет волосяные луковицы, очищает кожу головы от отмерших клеток и жира, выделяемого сальными железами.
Гидролат шалфея применяется для тусклых и ослабленных волос. Борется с себореей, уменьшает чрезмерную выработку кожного сала и быстро очищает жирные волосы. Помогает избавиться от перхоти. Укрепляет корни волос, способствует росту.
Гидролат иссопа помогает регенерировать ослабленные волосы, способствует улучшению роста волос. Является эффективным средством при борьбе с перхотью.
Гидролаты можно не только распылять на волосы, но и втирать в корни волос с массажем, обогащать ими существующие косметические средства шампуни, маски, бальзамы.
АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»
Фотографии предоставлены пресс-службой завода-совхоза эфирных масел.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.